Elf: il film continua a riscuotere successo, Will Ferrell: "Mi sento fortunato"

A più di vent'anni di distanza dalla sua uscita nelle sale, Elf continua ad essere un film molto apprezzato dai fan nel periodo natalizio. Will Ferrell ha confessato di essere molto entusiasta di questo incredibile riscontro dopo parecchio tempo.

Nel film, Ferrell interpreta Buddy l'elfo, ed è felice che il successo di questo film continui a crescere nonostante siano passati diversi anni dal suo arrivo al cinema e nel frattempo lui stesso abbia partecipato a diversi altri film di successo.

Elfo a Natale

"È davvero qualcosa di speciale. Continua a crescere a dismisura e a consolidarsi come un classico delle feste per molte persone. Sono così fortunato ad avere un film del genere nel mio catalogo" ha confessato Ferrell.

L'attore ha confermato che questo aspetto del suo lavoro gli è particolarmente caro, perché è difficile pronosticare quanto durerà il successo di un film e come potrà essere recepito dal pubblico anche a distanza di tanto tempo.

Un film per tutto l'anno

Will Ferrell ha svelato inoltre che molti fan guardano il film anche in altri periodi dell'anno e non necessariamente nel periodo natalizio. Alcuni spettatori amano guardarlo il 4 luglio, come ha raccontato proprio l'attore.

Elf include nel cast anche Zooey Deschanel, Mary Steenburgen e James Caan e racconta la storia di Buddy, un umano cresciuto dagli elfi al Polo Nord, che parte per New York alla ricerca del suo padre biologico. Nel 2021, Will Ferrell avrebbe rifiutato parecchi soldi per recitare in un sequel a causa di una trama fin troppo simile all'originale.