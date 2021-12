Il Principe William svela qual è il suo film di Natale preferito

Il Principe William ha svelato a Radio Marsden Hospital qual è il suo film di Natale preferito. Pronti al colpo di scena? Ebbene, per il Principe, Elf è la visione imprescindibile di questo periodo - in grado di oltrepassare cult quali Gremlins, Mamma ho perso l'aereo e Polar Express.

Come riportato da Cinema Blend, il membro della Famiglia Reale non si è gettato sui super cult natalizi tradizionali ma ha scelto Elf! Per quale motivo? Il Principe William ha dichiarato: "Beh, sì, molto probabilmente sceglierei Elf. Si tratta di un film davvero divertente. Lo guardo ogni Natale e continua a farmi ridere di gusto!".

In effetti, il fatto che il Principe abbia fatto una scelta del genere non lascia totalmente stupiti. Meglio un film totalmente escapista piuttosto che la solita fiaba trita e ritrita su principi e principesse natalizi. Diretto da Jon Favreau, Elf racconta la storia di Buddy, un bambino curioso che vive in un orfanotrofio. La notte di Natale si infila nel sacco di Babbo Natale che se ne accorge solo una volta tornato al Polo Nord. Qui il barbuto Santa Claus diviene una specie di padre adottivo del bambino, che cresce assieme agli altri elfi aiutanti di Babbo Natale. O meglio, lui cresce, mentre gli altri elfi restano sempre tali. Divenuto chiaro che Buddy non può vivere nel mondo degli elfi, viene rimandato nel mondo in cui è nato, alla ricerca dei suoi veri genitori. Ma ben presto si accorge che la grande città non è fatta di pattinaggio sul ghiaccio e zucchero filato!

In Italia, Elf è disponibile in streaming su Netflix e annovera Will Ferrell, Zooey Deschanel e Peter Dinklage nel suo cast.