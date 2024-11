Wicked, pasticcio Mattel: indicato per errore un sito porno sulle confezioni delle action figures

Clamoroso errore compiuto dall'azienda che ha stampato per errore la dicitura di un sito per adulti sulle confezioni dei propri giocattoli ispirati al film

Un vero pasticcio quello compiuto dalla Mattel in merito alle confezioni delle action figure ispirate al film Wicked, il musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo che arriverà presto nelle sale americane.

Sulla scatola dei giocattoli è indicato un sito web, ma invece di rimandare alla pagina web dell'adattamento cinematografico del musical vincitore del Tony Award, diretto da Jon M. Chu, la Mattel ha erroneamente indicato l'URL di un sito pornografico.

Il sito ufficiale del film è WickedMovie.com, ma l'indirizzo riportato sulla confezione di plastica delle bambole in edizione speciale, create in collaborazione con Universal Pictures, è Wicked.com. Quest'ultimo sito rimanda a una pagina che richiede agli utenti di avere almeno 18 anni per entrare.

Una descrizione di Wicked Pictures sul suo sito web recita: "Fondata a Canoga Park, in California, il 1° marzo 1993, Wicked Pictures è stata costituita con il fermo impegno di produrre film porno parodistici di qualità, una decisione a cui la società è rimasta fedele fin dall'inizio". Il sito pornografico rileva inoltre che la Wicked Pictures "continua a diversificare e ad espandere il suo impegno verso contenuti cinematografici di qualità" attraverso film come Black Widow XXX e Captain Marvel XXX: An Axel Braun Parody".

Wicked, Cynthia Erivo si scaglia contro il poster modificato dai fan: "Profondamente offensivo e degradante"

In una dichiarazione condivisa su Variety riguardo all'indirizzo web errato, Mattel ha affermato che: "La Mattel è stata informata di un errore di stampa sulla confezione delle bambole della collezione Mattel 'Wicked', vendute principalmente negli Stati Uniti, che intendeva indirizzare i consumatori alla pagina ufficiale di WickedMovie.com. Ci rammarichiamo profondamente di questo spiacevole errore e stiamo prendendo provvedimenti immediati per porvi rimedio. Si avvisano i genitori che il sito web errato non è adatto ai bambini. I consumatori che sono già in possesso del prodotto sono invitati a gettare la confezione del prodotto o a oscurare il link e possono contattare il Servizio Clienti Mattel per ulteriori informazioni".

Le foto dell'indirizzo web errato sulle scatole di varie bambole di Wicked, tra cui quelle del personaggio di Erivo, Elphaba, e di Grande, Glinda, hanno iniziato a circolare online dopo la prima del film a Los Angeles, e i fan hanno criticato la Mattel per l'errore. Wicked approderà nelle sale italiane il 21 novembre prossimo.