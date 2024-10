Wicked, Cynthia Erivo si scaglia contro il poster modificato dai fan: "Profondamente offensivo e degradante"

Cynthia Erivo non ha gradito per nulla un fan-edit del poster di Wicked che era stato condiviso online, sostenendo che le modifiche compiute siano offensive.

Online, negli ultimi giorni, era diventato virale un video su TikTok in cui l'utente Ferlozar modificava una delle locandine del film per farla diventare più simile a quella dello spettacolo teatrale.

Le modifiche al poster di Wicked

L'immagine promozionale di Wicked mostrava le due protagoniste interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande. Nella versione dell'adattamento del musical per il grande schermo il volto di Elphaba è completamente visibile, mentre nel poster teatrale è coperto dal cappello indossato.

Il poster originale

La versione realizzata dal fan oscurava quindi il volto dell'attrice, di cui era stato modificato anche il trucco.

Cynthia ha però criticato duramente quanto accaduto sostenendo: "Questa è la cosa più folle e offensiva che io abbia visto, alla pari di quell'orribile IA in cui lottiamo, o alle persone che fanno la domanda 'la tua f**a è verde?'. Niente di tutto ciò è divertente. Lo trovo degradante nei miei confronti. Ci degrada".

Il poster dello show

Erivo ha poi sottolineato:"Il poster originale è un'illustrazione. Io sono un vero essere umano, che ha scelto di guardare dritta in telecamera rivolta a voi, allo spettatore... Perché senza parole comunichiamo con i nostri occhi. Il nostro poster è un omaggio, non un'imitazione, modificare il mio volto e nascondere i miei occhi è cancellarmi. E quello mi fa profondamente soffrire".

L'edit criticato da Cynthia Erivo

Cosa racconta Wicked

Il film porterà nelle sale la storia di Elphaba e Glinda. Le due si incontrano come studentesse all'Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un'amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.

Il regista di Wicked è Jon M. Chu (Crazy & Rich, Sognando a New York - In the Heights). Il film è il primo capitolo di un entusiasmante evento culturale e il debutto della seconda parte di Wicked è previsto per novembre 2025.