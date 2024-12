Wicked: Parte 2 ha un titolo ufficiale, confermata la data di uscita nelle sale

Wicked: Parte 2 ha un titolo ufficiale svelato oggi da Universal Pictures confermando inoltre la data di uscita. La prima parte della storia di Elphaba e Glinda, le due streghe interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande, è arrivata nei cinema americani il 22 novembre e ha incassato a livello mondiale, fino a questo momento, ben 524 milioni di dollari.

Le anticipazioni sulla Parte 2 di Wicked

Il secondo film diretto da Jon M. Chu si intitola Wicked: For Good e debutterà nelle sale statunitensi il 21 novembre 2025, lo stesso periodo scelto per la prima parte.

Il lungometraggio ispirato al romanzo di Gregory Maguire è attualmente con 359 milioni di dollari il progetto di maggior successo tratto da un musical di Broadway negli Stati Uniti, superando Grease che si era fermato a 188.62 milioni di dollari in America. A livello internazionale, invece, è attualmente alle spalle di Mamma Mia, che era arrivato a 611 milioni.

Le due protagoniste di Wicked

Nel cast, oltre alle due protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, ci sono anche Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, e Jonathan Bailey.

Wicked, da Broadway al grande schermo: dietro le quinte del musical più atteso

Al centro della trama ci sono Glinda e Elphaba, destinata a diventare la strega dell'Ovest, molti anni prima dell'arrivo di Dorothy nel regno di Oz.

L'origine del titolo del nuovo capitolo

Nel primo film le due protagoniste trascorrevano insieme del tempo alla Shiz University, dove condividevano una stanza e diventavano poi migliori amiche.

Nella continuazione della storia Elphaba è in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo del sequel è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.