Wicked, da Broadway al grande schermo: dietro le quinte del musical più atteso

L'attesa per Wicked è stata finalmente premiata. Dopo l'uscita di scena di McG, ci sono volute le mani sapienti e l'entusiasmo del regista John M. Chu per completare l'impresa "impossibile" e portare sul grande schermo uno dei musical più amati di sempre. Wicked, arrivato al cinema, ha avuto in precedenza uno spazio speciale nell'Area Movie di Lucca Comics & Games, che ha alimentato l'hype con un padiglione dedicato e con un'anteprima esclusiva in cui, oltre a una ventina di minuti di backstage, sono stati mostrati un trailer inedito e una gustosissima clip che svela uno dei momenti chiave del film. Ma andiamo con ordine.

Wicked: il costume di Elphaba nel padiglione di Lucca Comics & Games 2024

Dopo che la versione in preparazione con il coinvolgimento di McG è stata cancellata, c'è voluto un po' di tempo prima che lo sviluppo di Wicked rientrasse nei binari. La lavorazione del film, che porta sullo schermo il celebre musical di Broadway che ha lanciato le carriere internazionali di Idina Menzel (Elphaba) e Kristin Chenoweth (Glinda), ha preso il via nel dicembre 2022 sotto la guida di John M. Chu, fautore del successo di Crazy & Rich, ma ha subito gravi rallentamenti per via degli scioperi di Hollywood. Il film in arrivo, finalmente ultimato, sarà diviso in due parti, con la seconda prevista per novembre 2025.

Un adattamento travagliato

Per portare la magia di Wicked sul grande schermo, John M. Chu si è avvalso dei servigi di un cast di altissimo livello. Mentre per la spumeggiante Glinda ha scommesso sulla popstar americana di fama globale Ariana Grande, per Elphaba e la sua ugola d'oro la scelta è caduta su Cynthia Erivo, attrice e cantante britannica premio Tony e premio Emmy. La star di Bridgerton Jonathan Bailey, interpreta Fiyero, il bel principe svogliato e poco studioso che si contende il cuore delle due aspiranti streghe, mentre il premio Oscar Michelle Yeoh compare nel ruolo di Madame Morrible, preside dell'Università frequentata da Elphaba e Glinda. A interpretare il Mago di Oz, troviamo invece il carismatico Jeff Goldblum in una versione tutta da scoprire.

Wicked: Cynthia Erivo e Ariana Grande svelano la loro stanza dell'università

Secondo quanto dichiarato, Wicked è un adattamento diretto del musical di Stephen Schwartz del 2003 il quale, a sua volta, è ispirato al romanzo di Gregory Maguire Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta (1995), rilettura in chiave politica de Il Mago di Oz che svela i retroscena del controverso personaggio che ha preso il controllo di Oz, gettando fumo negli occhi dei suoi abitanti. Ma il libro è una potente parabola sulla lotta alla disuguaglianza e alla segregazione mostrando un'eroina indomita che fa della sua diversità - l'avere la pelle verde - un punto di forza, diventando un'attivista politica e schierandosi a favore delle minoranze sottomesse.

Il cast di Wicked al completo

Preparate i fazzoletti

Per conoscere il nostro giudizio potete leggere la nostra recensione di Wicked, che riflette sulla fedeltà dell'adattamento, cercando di rispondere anche alla domanda su quanto del materiale narrativo del romanzo sia confluito nel film. Dal ricco backstage mostrato a Lucca, che contiene le interviste a John M. Chu e alle due protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, si intravedeva un qualcosa in più di quanto narrato nel musical, più giocoso e spettacolare rispetto al cupo sottofondo pessimistico presente nel romanzo. Punto focale del film è l'amicizia tra Glinda ed Elphaba, due giovani donne dalla personalità antitetica che finiscono insieme in stanza all'Università di Shiz e, pian piano, sviluppano un legame indissolubile.

Cynthia Erivo e Ariana Grande si tengono per mano in una scena

Come testimonia John M. Chu, al legame nato tra la coraggiosa Elphaba, impegnata e tenace, e la vaporosa Glinda, bionda, vanitosa, elegantissima e perennemente vestita di rosa, corrisponde un vero legame di amicizia nato tra le due interpreti. "Sognavo di interpretare Wicked fin da quando, a otto anni, i miei genitori mi hanno portato a teatro a Broadway a vederlo. E mi sono sempre vista nei panni di Glinda" racconta Ariana Grande. Cynthia Erivo si commuove ricordando il lungo percorso di casting che l'ha condotta a diventare Elphaba mentre sullo schermo scorrono le immagini dei provini che la vedono impegnata a cantare e recitare.

Wicked, di rivoluzione e di magia: ma com'è la versione italiana? (Spoiler: pazzesca)

La magia del grande schermo

Il sentiero di mattoncini gialli nel padiglione di Lucca Comics & Games 2024

Oltre a mostrare l'impegno delle due interpreti che si cimentano in balletti e spettacolari stunt, il backstage visto mostra la creazione del magico mondo di Oz, ricostruito interamente in studio con un notevole sforzo produttivo. Costato 145 milioni di dollari, Wicked è stato girato in vari studi dell'Inghilterra. I mondi coloratissimi e le location astratte rivelano lo sforzo produttivo per ricreare le magiche ambientazioni e le creature che le popolano, come il Dottor Dillamond, capra parlante che è anche uno degli ultimi professori animali dell'Università di Shiz, frequentata da Elphaba e Glinda.

Il costume di Glinda in una bolla nel padiglione di Lucca Comics & Games 2024

Al centro della storia c'è l'evoluzione di Elphaba e la sua amicizia con Glinda, il cui personaggio è fonte di comicità con le sue battute fulminanti, oltre a essere al centro delle coreografie più spettacolari. Purtroppo in tutti i materiali video mostrati a Lucca, al di là del motivo dominante di Defying Gravity che accompagna alcuni momenti del trailer, non sentiamo mai le due protagoniste cantare. Universal ha protetto accuratamente l'effetto sorpresa riservando le loro ugole per l'uscita del film perciò per godere delle musiche spumeggianti di Wicked non vi resta che recarvi al cinema.

La clip esclusiva e il padiglione di Wicked a Lucca Comics & Games

E veniamo alla clip esclusiva mostrata a Lucca. Dopo un'iniziale incertezza, Glinda salta su un treno verde smeraldo e accompagna Elphaba a conoscere il Mago di Oz nella città di smeraldo. La prima manifestazione del mago, che intimorisce le ragazze, è un enorme testa parlante che sputa fumo e luci colorate, ma all'improvviso il marchingegno si ferma e appare un elegante e compito Jeff Goldblum che apostrofa Elphaba chiedendole: "Sei proprio Elphaba Thropp? Per me è un piacere conoscerti", rivelando di avere già in suo possesso informazioni sui talenti della ragazza verde.

Il costume di Elphaba nel padiglione di Lucca Comics & Games 2024

Una riproduzione della testa gigante è uno degli oggetti di scena che hanno accolgono nel Padiglione Universal dedicato a Wicked, piccolo, ma enormemente suggestivo. Entrando nel padiglione, in perfetto Oz Style, si percorre il sentiero lastricato di mattoncini gialli circondato da tulipani colorati. Gli stessi, coltivati a migliaia, utilizzati sul set di Wicked per dar vita alla natura di Oz. Al centro di una bolla appare il costume di Glinda, una nuvola vaporosa di tulle rosa sormontata da un corpetto trapuntato di strass.

Nella stanza successiva, a fianco della testa parlante spicca l'abito nero di velluto indossato da Elphaba con tanto di cappello da strega mentre alle sue spalle una finestra a oblò getta uno sguardo su Oz. I costumi sono quelli realmente indossati dalle due protagoniste sul set nel loro magico viaggio che ha finalmente preso il via al cinema.