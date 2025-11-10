Wicked - Parte 2, Elphaba è la perfida strega dell'Ovest nel nuovo trailer italiano

Bisognerà attendere ancora qualche giorno, fino al 19 novembre, prima di vedere nelle sale Wicked - Parte 2, la conclusione della storia delle due amiche Elphaba e Glinda, interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande, e il nuovo trailer regala qualche nuova spettacolare sequenza in anteprima.

Il film, diretto anche in questo caso da Jon M. Chu, punterà alla conquista di numerose nomination agli Oscar e riconoscimenti per il lavoro compiuto dal cast e dalla troupe.

Cosa racconterà Wicked - Parte 2

Il capitolo finale della storia delle due streghe, ambientata nel regno di Oz, prenderà il via con Elphaba e Glinda che si allontanano vivendo le conseguenze delle loro scelte.

La protagonista interpretata da Cynthia Erivo, ormai considerata la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago (Jeff Goldblum).

Wicked: For Good, Ariana Grande risplende in abito da sposa in una scena

Glinda,parte affidata ad Ariana Grande, è invece diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le direttive di Madame Morrible (il premio Oscar Michelle Yeoh), Glinda viene scelta come brillante punto di riferimento per il popolo di Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il governo del Mago.

Mentre la celebrità di Glinda cresce e si prepara a sposare il Principe Fiyero (il vincitore del premio Olivier e candidato agli Emmy e ai SAG Jonathan Bailey) in uno spettacolare matrimonio oziano, è tormentata dalla separazione da Elphaba. Tenta una riconciliazione tra Elphaba e il Mago, ma i suoi sforzi falliranno, allontanando ulteriormente Elphaba e Glinda. Le conseguenze trasformeranno Boq (il candidato al Premio Tony Ethan Slater) e Fiyero per sempre, e metteranno in pericolo la sicurezza della sorella di Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), quando una ragazza del Kansas si intrometterà nelle loro vite.

Mentre una folla inferocita si solleva contro la Strega Malvagia, Glinda ed Elphaba dovranno riunirsi un'ultima volta. Con la loro singolare amicizia al centro del loro futuro, dovranno confrontarsi con sincerità ed empatia, se vorranno cambiare se stesse, e tutta Oz, per sempre.

Gli interpreti del film

Il cast di Wicked - Parte 2 comprende anche i candidati all'Emmy Bowen Yang e Bronwyn James nei panni degli assistenti di Glinda, Pfannee e ShenShen, e la candidata ai BAFTA e ai Grammy Sharon D. Clarke (Caroline, or Change) come voce della tata di Elphaba, Dulcibear.

Il film è prodotto da Marc Platt, già vincitore di Tony ed Emmy, e da David Stone, più volte vincitore di Tony. I produttori esecutivi sono Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman e Dana Fox.

Il primo film ha ottenuto ben 10 nomination agli Oscar e ha incassato circa 750 milioni di dollari in tutto il mondo.

Wicked - Parte Due, accolto dai critici con reazioni molto positive, è basato sul musical che ha segnato una generazione, con le musiche e i testi del leggendario compositore e paroliere Stephen Schwartz, vincitore di Grammy e Oscar, e sul libro di Winnie Holzman, tratto dal romanzo bestseller di Gregory Maguire. La sceneggiatura è di Winnie Holzman e Winnie Holzman & Dana Fox. La colonna sonora del film è di John Powell & Stephen Schwartz, con musiche e testi di Stephen Schwartz.