Wicked - Parte 2, Cynthia Erivo condivide la sua opinione su uno dei misteri lasciati in sospeso

Cynthia Erivo, in una nuova intervista rilasciata a Variety, ha condiviso la sua opinione su uno dei momenti più importanti di Wicked: Parte 2.

L'attrice è infatti intervenuta nel dibattito riguardante la storia di Glinda, interpretata da Ariana Grande nei due film diretti da Jon M. Chu.

Se non avete ancora visto il secondo capitolo della storia e volete evitare gli spoiler non proseguite con la lettura della notizia.

L'opinione di Cynthia

Negli ultimi minuti di Wicked - Parte 2 si scopre infatti che Elphaba ha escogitato un piano per fingere la propria morte, dopo essere diventata la Strega Malvagia dell'Ovest, e ha avuto il suo lieto fine insieme a Fiyero.

Glinda sembra non sapere nulla, ma gli spettatori si sono divisi su questo punto, con molte persone che sostengono sia in realtà a conoscenza di quanto realmente accaduto all'amica.

Cynthia Erivo ha ora spiegato il suo punto di vista dichiarando: "Non penso lo sappia. Non penso sia affatto a conoscenza di quanto è successo".

L'interprete di Elphaba ha ribadito: "In realtà scommetterei sul fatto che Glinda non sa che Elphaba è viva".

L'attrice ha inoltre svelato che le sue esperienze personali l'hanno portata a capire che nella vita non si può accontentare tutti e si potrà essere incompresi, considerando inoltre che "alcune persone non vorranno capire chi sei". Cynthia ha però ricordato: "E va bene così".

Il futuro del personaggio di Ariana Grande

La storia di Galinda proseguirà tra le pagine con un romanzo prequel scritto da Gregory Maguire, di cui sono stati svelati i primi dettagli, e non è da escludersi, in futuro, che il personaggio sia al centro anche di progetti destinati al piccolo o grande schermo.

Stephen Schwartz, autore e compositore dei brani del musical su cui si basano i due film diretti da Jon M. Chu, aveva infatti parlato delle idee a cui sta lavorando per espandere il franchise insieme a Winnie Holzman: "Penso che la storia di Glinda ed Elphaba sia completa, ma ci sono altri aspetti che potrebbero essere esplorati. Gregory Maguire, l'autore dei romanzi di Wicked, ha ad esempio scritto vari romanzi. Ma c'è un'altra idea di cui io e Winnie stiamo parlando: non un sequel, ma qualcosa di complementare".