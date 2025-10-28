Wicked: For Good, le prime reazioni lodano Ariana Grande e anticipano un finale 'meraviglioso'

La stampa americana ha potuto assistere in anteprima alle proiezionidi Wicked: For Good, il secondo capitolo dell'adattamento cinematografico del popolare musical di Stephen Schwartz e Winnie Holzman, e online sono state condivise le prime reazioni.

Nel nuovo film si concluderà la storia di Elphaba e Glinda, interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande, e online già si parla di una nuova corsa agli Oscar.

I commenti dei critici al film

La visione di Wicked: For Good sembra abbia entusiasmato i critici americani e sui social il regista Jon M. Chu è stato persino definito 'un genio' per il modo in cui porta la storia al suo epilogo.

Ariana Grande, inoltre, sembra abbia sorpreso in positivo la stampa: più di un reporter l'ha infatti indicata come in grado di puntare all'ambita statuetta grazie alla sua performance.

Il film viene poi descritto come 'meraviglioso, pieno di cuore e in grado di concludersi in modo soddisfacente', offrendo un 'finale meraviglioso'.

Jazz Tangcay di Variety ha inoltre lodato il lavoro compiuto con le canzoni originali, le scenografie, i costumi e la fotografia di Alice Brooks.

Rispetto al musical originale ci saranno delle differenze, tuttavia i cambiamenti sono stati lodati in più occasioni perché considerati rispettosi nei confronti della storia dell'originale, pur essendo ancora più emozionanti. Gli spettatori sono stati avvertiti da più di un giornalista e devono prepararsi alla visione portando con sé i fazzoletti per asciugare le lacrime che potrebbe suscitare il racconto dell'amicizia tra le due protagoniste.

Gli interpreti del film

Nel cast di Wicked: For Good, che arriverà nei cinema italiani in Wicked: For Good arriverà nei cinema italiani in 3 versioni ci sono poi l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh nella parte di Madame Morrible, responsabile della Shiz University, Jonathan Bailey che interpreta l'affascinante Fiyero, Ethan Slater che è lo studente altruista Boq, Marissa Bode nei panni di Nessarose (sorella di Elphaba), e Jeff Goldblum che ha portato sul grande schermo l'iconico ruolo del Mago di Oz.

Nel secondo film Elphaba sarà in controllo dei suoi poteri, come mostrato negli ultimi minuti di Wicked, ed è diventata una nemica dello stato per decisione del Mago di Oz (Goldblum) e di Madame Morrible (Michelle Yeoh), situazione che la porterà a diventare la famigerata strega dell'Ovest.

Il titolo Wicked: For Good è ispirato a una canzone che si sentirà nel film e dedicata al modo in cui è cambiata l'amicizia tra le due protagoniste.