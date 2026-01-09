Ariana Grande e le mancate nomination a Cynthia Erivo: "La sua performance in Wicked sarà ricordata nel tempo"

L'interprete di Glinda nei due film diretti da Jon M. Chu ha commentato la mancata nomination ai SAG Awards dell'amica e collega.

Ariana Grande ha commentato i recenti annunci delle nomination ai SAG e ai DGA Awards in cui sono assenti Cynthia Erivo e Jon M. Chu.

L'interprete di Glinda in Wicked ha così colto l'occasione per lodare il lavoro compiuto dalla collega e dal regista nel realizzare l'adattamento del popolare musical, pur mantenendo il rispetto nei confronti di chi ha votato per delineare la shortlist.

Le lodi di Ariana alla regia di Chu

Parlando di Jon M. Chu, il cui lavoro alla regia di Wicked - Parte 2 non ha ottenuto una nomination ai DGA Awards 2026, l'attrice e cantante ha ricordato: "Lui è un essere umano e un regista straordinario. Questo film verrà visto anche nei prossimi decenni".

Ariana Grande ha quindi aggiunto: "Aveva l'obiettivo di emozionare le persone, sfidarle, renderle alleati ed esseri umani migliori... E ci è riuscito".

Una versione di Elphaba considerata memorabile

L'interprete di Glinda ha quindi parlato della sua grande amica e collega, assente nella lista delle attrici nominate ai SAG Awards 2026: "L'impatto del lavoro di Jon e di Elphaba nell'interpretazione di Cynthia Erivo sono innegabili".

Ariana ha dichiarato: "La performance di Cynthia è l'Elphaba più vera, vulnerabile e determinata che abbiamo mai visto, e verrà ricordata e adorata per generazioni".

Le mancate candidature a prestigiosi premi cinematografici, secondo Grande, non è quindi particolarmente importante: "Non porta via nulla di tutto questo".

Ariana Grande ha voluto ribadire: "Per questo motivo dico che ogni cosa positiva che mi accade appartiene anche a loro. Nulla di tutto questo esiste in modo isolato". La star ha concluso ammettendo che non veder riconosciuto il lavoro di chi ha lavorato con lei a Wicked non è sempre semplice: "Ovviamente è difficile: meritano tutti i fiori che il mondo può far crescere".