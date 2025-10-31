Wicked, il musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande stasera su Sky: la prima TV per Halloween

Due icone del pop internazionale, un'amicizia impossibile e un mondo di magia che si reinventa: è l'appuntamento con Wicked, in arrivo questa sera, venerdì 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Cinema e Sky Cinema Halloween. Il film, vincitore di due Oscar e di un Golden Globe, approda per la prima volta in TV con Ariana Grande e Cynthia Erivo nei ruoli di Glinda ed Elphaba, protagoniste di un racconto che unisce emozione e spettacolo. Una visione perfetta per Halloween, che mescola colori, musica e quel pizzico di stregoneria che non guasta mai.
Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste di Wicked, stasera su Sky
Ariana Grande e Cynthia Erivo incarnano due anime opposte e complementari: Glinda, luminosa e ambiziosa, ed Elphaba, ribelle e incompresa. Le due giovani si incontrano alla Shiz University, dove tra gelosie e rivalità nasce un legame profondo e inatteso. Insieme scopriranno il lato oscuro del potere e la verità nascosta dietro la figura del Meraviglioso Mago di Oz.
Il film segue la loro trasformazione: da studentesse idealiste a protagoniste di un destino più grande di loro, tra battaglie morali, magia e libertà. Elphaba, perseguitata per il suo colore verde e i suoi poteri fuori controllo, diventa simbolo di resistenza e giustizia, mentre Glinda impara che la popolarità non sempre coincide con la bontà. Il confronto tra le due svela l'anima del regno di Oz e i suoi giochi di apparenze.
Ad affiancare le due star internazionali c'è un cast di altissimo livello che include Michelle Yeoh, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum. Dietro la macchina da presa, Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) firma una regia visionaria che mescola spettacolo e sentimento e che è capace di riportarci indietro nel tempo per assaporare di nuovo la meraviglia di quando eravamo bambini.
Per la prima volta in TV una doppia versione che conquista tutti
Per l'esordio televisivo di Wicked, Sky offre due esperienze di visione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate e su Sky Cinema Halloween (canale 303) con la versione doppiata in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche su NOW e on demand, in 4K per i clienti Sky Q via satellite e Sky Glass con pacchetto Sky Cinema. Una scelta che esalta l'anima musicale del film e ne rispetta la potenza originale.
Wicked: dal mito di Broadway al fenomeno pop
Tratto dal musical di successo con musiche di Stephen Schwartz e libretto di Winnie Holzman, Wicked è molto più di un adattamento, è la riscoperta del mondo di Oz attraverso le emozioni e i conflitti delle sue protagoniste. Con numeri musicali imponenti e scenografie mozzafiato, il film rinnova l'eredità di un classico teatrale trasformandolo in un evento cinematografico globale.
Perché guardarlo? Perché non è solo una storia di magia, ma un racconto di amicizia, accettazione e identità che parla a tutti, grandi e bambini. La doppia programmazione di Sky permette di godersi appieno l'esperienza e di apprezzare la potenza visiva e sonora di uno dei musical più amati. Perfetto per chi cerca un grande film da condividere in famiglia nella notte più magica dell'anno.