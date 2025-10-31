Wicked, il musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande stasera su Sky: la prima TV per Halloween

Due icone del pop internazionale, un'amicizia impossibile e un mondo di magia che si reinventa: è l'appuntamento con Wicked, in arrivo questa sera, venerdì 31 ottobre, alle 21.15 su Sky Cinema e Sky Cinema Halloween. Il film, vincitore di due Oscar e di un Golden Globe, approda per la prima volta in TV con Ariana Grande e Cynthia Erivo nei ruoli di Glinda ed Elphaba, protagoniste di un racconto che unisce emozione e spettacolo. Una visione perfetta per Halloween, che mescola colori, musica e quel pizzico di stregoneria che non guasta mai.

Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste di Wicked, stasera su Sky

Wicked

Ariana Grande e Cynthia Erivo incarnano due anime opposte e complementari: Glinda, luminosa e ambiziosa, ed Elphaba, ribelle e incompresa. Le due giovani si incontrano alla Shiz University, dove tra gelosie e rivalità nasce un legame profondo e inatteso. Insieme scopriranno il lato oscuro del potere e la verità nascosta dietro la figura del Meraviglioso Mago di Oz.

Il film segue la loro trasformazione: da studentesse idealiste a protagoniste di un destino più grande di loro, tra battaglie morali, magia e libertà. Elphaba, perseguitata per il suo colore verde e i suoi poteri fuori controllo, diventa simbolo di resistenza e giustizia, mentre Glinda impara che la popolarità non sempre coincide con la bontà. Il confronto tra le due svela l'anima del regno di Oz e i suoi giochi di apparenze.

Ad affiancare le due star internazionali c'è un cast di altissimo livello che include Michelle Yeoh, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum. Dietro la macchina da presa, Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) firma una regia visionaria che mescola spettacolo e sentimento e che è capace di riportarci indietro nel tempo per assaporare di nuovo la meraviglia di quando eravamo bambini.

Per la prima volta in TV una doppia versione che conquista tutti

Cynthia Erivo è Elphaba in Wicked

Per l'esordio televisivo di Wicked, Sky offre due esperienze di visione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate e su Sky Cinema Halloween (canale 303) con la versione doppiata in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche su NOW e on demand, in 4K per i clienti Sky Q via satellite e Sky Glass con pacchetto Sky Cinema. Una scelta che esalta l'anima musicale del film e ne rispetta la potenza originale.

Wicked: dal mito di Broadway al fenomeno pop

Wicked, Ariana Grande è Glinda

Tratto dal musical di successo con musiche di Stephen Schwartz e libretto di Winnie Holzman, Wicked è molto più di un adattamento, è la riscoperta del mondo di Oz attraverso le emozioni e i conflitti delle sue protagoniste. Con numeri musicali imponenti e scenografie mozzafiato, il film rinnova l'eredità di un classico teatrale trasformandolo in un evento cinematografico globale.

Perché guardarlo? Perché non è solo una storia di magia, ma un racconto di amicizia, accettazione e identità che parla a tutti, grandi e bambini. La doppia programmazione di Sky permette di godersi appieno l'esperienza e di apprezzare la potenza visiva e sonora di uno dei musical più amati. Perfetto per chi cerca un grande film da condividere in famiglia nella notte più magica dell'anno.