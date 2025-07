Wicked, il musical con Ariana Grande ha cambiato la vita di un attore del cast: "È stato un ruolo cruciale"

Ethan Slater ha interpretato il munchkin Boq nel film Wicked di Jon M. Chu e tornerà anche nel secondo capitolo, Wicked: For Good. L'attore è tornato sull'argomento, sottolineando l'importanza del film nella sua carriera.

Lavorare al musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo ha profondamente influenzato la sua carriera, sia a livello personale che professionale, come lui stesso ha rimarcato.

L'importanza di Wicked nella carriera e nella vita di Ethan Slater

"È difficile dire come abbia influenzato la mia carriera" ha spiegato Slater a People "perché è tutto ancora in corso, un passo dopo l'altro". Tuttavia, l'attore è convinto del ruolo cruciale del personaggio nel suo percorso di vita.

Cynthia Erivo e Ariana Grande in una scena di Wicked

"È stata una parte fondamentale per realizzare quei sogni d'infanzia. Ho visto Wicked a Broadway con la mia classe... credo in quinta elementare. Ci siamo andati in gita scolastica prima dei Tony". Il legame di Ethan Slater con Wicked è radicato nell'infanzia, perché si tratta di una delle prime produzioni teatrali alle quali ha assistito.

Il ritorno di Ethan Slater in Wicked, da spettatore ad attore

Nel corso dell'intervista, Slater ha spiegato di essere anche tornato a Broadway a vedere Wicked con la nipote di 9 anni: "L'ho rivisto con occhi nuovi, ed è stato come rivivere ciò che avevo provato io vedendolo la prima volta. Quindi farne parte oggi, far parte di Wicked, è qualcosa che mi ha cambiato la vita in modo enorme".

Il film ha cambiato anche la vita personale di Ethan Slater, attualmente partner della co-star Ariana Grande. Il suo personaggio nel film, Boq, è invece l'interesse amoroso della sorella minore di Elphaba (Cynthia Erivo), Nessarose (Marissa Bode). Il cast è completato da Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum.