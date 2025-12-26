Wicked: Jonathan Bailey ed Ethan Slater si tolgono la camicia in una scena tagliata inedita

Gli interpreti di Fiyero e Boq attirano l'attenzione di Glinda, Elphaba e Nessa in un momento inedito dei film diretti da Jon M. Chu.

Una scena tagliata che era stata girata per Wicked è stata condivisa online, permettendo ai fan di vedere Fiyero e Boq mentre mostrano i loro muscoli.

Jonathan Bailey ed Ethan Slater, infatti, nella sequenza che era stata ideata per sottolineare l'amicizia che legava i protagonisti, si tolgono la camicia, rivelando il proprio fisico scolpito.

Un montaggio dedicato all'amicizia

La scena, condivisa in anteprima esclusiva da Entertainment Tonight, ha come protagonisti i personaggi di Glinda, Elphaba, Fiyero, Boq e Nessa Rose, interpretati da Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, e Marissa Bode.

Il momento, che era stato ideato per Wicked, mostra i giovani mentre trascorrono del tempo insieme, facendo un picnic, sfidandosi in una piccola competizione sportiva, e leggendo in totale relax.

I momenti avrebbero dovuto funzionare per rendere ancora più emozionante il contrasto con quanto accade in Wicked - Parte 2.

Il regista Jon M. Chu aveva parlato di quei passaggi della storia svelando che non li aveva inseriti nei contenuti extra del primo film perché non aveva ancora deciso se usare il flashback nel secondo capitolo della storia.

Le dichiarazioni sulla scena tagliata di Wicked

Il filmmaker aveva spiegato: "Potrei usarla in un altro film. Ne ho un altro da fare! Ci sono dei momenti girati che non posso condividere perché non so ancora se li userò. Dovrò pensarci".

Bode aveva invece parlato di quella sequenza anticipando qualche dettaglio: "Si tratta di qualcosa di davvero sciocco, goffo, giovanile. Accadono molte cose perché è un montaggio legato al divertirsi nella foresta, un po' a caso Boq e Fiyero si tolgono la camicia tagliando la legna perché, ovviamente, non c'è motivo per non farlo".

Il film Wicked - Parte 2 (di cui potete leggere la nostra recensione), che è stato accolto in maniera positiva ai box office, sarà distribuito in formato digitale negli Stati Uniti il 31 dicembre.