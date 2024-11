Wicked, Ethan Slater è grato per gli insegnamenti di Ariana Grande e Cynthia Erivo: "Sono incredibili"

Ethan Slater è uno dei protagonisti dell'adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway Wicked, nel quale interpreta il personaggio di Boq. L'attore, nell'ultima intervista, ha approfondito la propria esperienza sul set con le due protagoniste, Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Il film vede Grande nei panni di Glinda, mentre Erivo interpreta Elphaba. Slater ha raccontato di aver assistito ad una vera e propria masterclass di canto lavorando al loro fianco durante le riprese di Wicked, il film diretto da Jon M. Chu, e presto nelle sale cinematografiche.

Ammirazione

Intervistato da Extra, Ethan Slater ha dichiarato:"Sono incredibili, delle potenze, sono delle voci simbolo di una generazione. Tutti sanno quanto siano straordinarie come cantanti. Pensavo fossero cantanti molto diverse, poi cantano insieme e sembrano una sola voce, che è una bellissima metafora per loro in questo film".

Slater ammira anche il loro talento recitativo:"Sono anche attrici profondamente in sintonia, e partner di scena molto generose. Lavorare con loro è stato come seguire una masterclass. Sentivo di imparare qualcosa ad ogni singola ripresa da entrambe" ha concluso Slater parlando delle colleghe.

Amore sul set

Ethan Slater e Ariana Grande hanno iniziato la loro relazione proprio dietro le quinte del film in produzione, nel bel mezzo del periodo post-pandemia. Gli appassionati del musical teatrale potranno finalmente vedere Wicked - Parte Uno all'uscita del film nelle sale dal prossimo 21 novembre.

Il cast di Wicked - Parte Uno è composto da Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, Ariana Grande ne ruolo di Glinda, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James e Keala Settle. Il musical è tratto dal romanzo Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta.