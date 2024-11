Wicked, Cynthia Erivo su chi vuole cantare durante la visione: "Bene! Fatelo se volete"

Cynthia Erivo, interprete di Elphaba nel film, ha espresso la sua opinione riguardante la polemica legata a chi vuole cantare durante la visione di Wicked, l'adattamento del popolare musical di Broadway.

A difendere gli spettatori che vogliono condividere le proprie capacità vocali nelle sale era stato Dwayne 'The Rock' Johnson, dando la sua approvazione ai fan di Oceania.

L'approvazione di Cynthia Erivo

Durante la sua partecipazione alla parata del Giorno del Ringraziamento organizzata da Macy's negli Stati Uniti, Cynthia Erivo ha ora dichiarato che non ha alcun problema nei confronti di chi vuole cantare nei cinema brani come Defying Gravity o Popular.

L'interprete di Elphaba in Wicked ha dichiarato: "Bene! Per me è okay. Noi abbiamo trascorso tutto questo tempo cantando i brani, è arrivato il momento che lo facciano tutti gli altri".

Johnson, alcuni giorni fa, aveva invitato gli spettatori di Oceania 2 a cantare, se si tratta di qualcosa che li rende felici: "Cantate! Avete pagato i vostri sudati guadagni per comprare un biglietto e siete andati a vedere un musical e siete lì. Cantate".

Il dibattito legato alla possibilità di cantare durante la visione di film musical come Wicked è stato particolarmente acceso nelle ultime settimane e alcune catene cinematografiche americane hanno ribadito il loro divieto, sostenendo che saranno organizzate delle proiezioni apposite per chi volesse cantare.

Cosa racconta Wicked

Il film racconta la storia inedita delle streghe di Oz. Cynthia Erivo è Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Accanto a lei c'è Ariana Grande nei panni di Glinda, una ragazza popolare, adornata dal privilegio e dall'ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza.

Le due giovani si incontrano come studentesse all'Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un'amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell'Ovest.