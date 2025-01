Cynthia Erivo sarà Storm? La Marvel contatta la star di Wicked per il reboot degli X-Men

In seguito a una recente intervista, i Marvel Studios potrebbero avere messo gli occhi su Cynthia Erivo per interpretare Storm nel reboot degli X-Men,: sembra esserci un reale interesse ad arruolare la star di Wicked.

Marvel Studios potrebbe essere a un passo dal coinvolgere Cynthia Erivo, star del musical Wicked, per interpretare Storm nel tanto atteso reboot degli X-Men. La notizia arriva da fonti autorevoli, con il giornalista Jeff Sneider che ha confermato durante un episodio del podcast The Hot Mic un "interesse reale" da parte dello studio per l'attrice pluripremiata.

Cynthia Erivo e il suo sogno di diventare Storm

Erivo non ha mai nascosto il suo desiderio di interpretare la potente mutante Ororo Munroe, alias Storm. In un'intervista rilasciata al National Board of Review, l'attrice aveva dichiarato:"Voglio davvero interpretare Storm. So che può sembrare frivolo, ma penso che non abbiamo ancora esplorato quanto sia straordinaria e tutto il tumulto interiore che la caratterizza. Ci sono tante cose grandiose che potremmo fare con lei."

Cynthia Erivo in Wicked

Se venisse confermata, questa scelta rappresenterebbe un grande colpo per Marvel, soprattutto dopo la performance di Erivo in Wicked, che ha ulteriormente fatto notare l'attrice come un talento da tenere d'occhio. Sebbene Marvel Studios abbia manifestato interesse per attori giovani per i ruoli principali nel reboot (con il nome di Sadie Sink, già associato al ruolo di Jean Grey), non è escluso che personaggi più maturi, come Storm, possano assumere un ruolo di mentore o guida per il team.

Attualmente, Michael Lesslie sta lavorando alla sceneggiatura del film e si cerca un regista per dare forma a questa nuova visione del franchise. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha recentemente espresso il suo entusiasmo per il ritorno degli X-Men nell'universo cinematografico Marvel, sottolineando il potenziale narrativo che questa saga porta con sé.

Wicked, Cynthia Erivo risponde alle critiche: "Mi sono guadagnata il ruolo di Elphaba"

La possibilità che Cynthia Erivo interpreti Storm ha già acceso il dibattito sui social media. Molti fan vedono nell'attrice l'energia e il talento necessari per dare nuova vita a uno dei personaggi più iconici degli X-Men.