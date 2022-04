Wicked: l'adattamento del musical sarà suddiviso in due film in arrivo nel 2024 e nel 2025

Il musical Wicked arriverà sul grande schermo suddiviso in due film, con star Ariana Grande e Cynthia Erivo, che debutteranno nelle sale nel 2024 e nel 2025.

Il musical Wicked arriverà sul grande schermo e Universal ha svelato che la storia verrà suddivisa in due film, in arrivo rispettivamente il 25 dicembre 2024 e il 25 dicembre 2025.

Lo studio sembra intenzionato a sfruttare il più possibile la popolarità dello spettacolo che è stato visto da oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo e ha incassato a Broadway quasi 3 milioni di dollari.

Alla regia di Wicked ci sarà Jon M.Chu e le protagoniste saranno Ariana Grande e Cynthia Erivo, che dovrebbero inoltre interpretare due canzoni inedite.

Il progetto si ispira al romanzo scritto da Gregory Maguire che è stato adattato per il grande schermo da Winne Holzman e Stephen Schwartz.

Da Mamma mia! a Moulin Rouge!, la rinascita del musical negli anni 2000

Wicked si ispira agli eventi raccontati ne Il mago di Oz, il romanzo scritto nel 1900 da L. Frank Baum, dando però spazio alla prospettiva sulla storia delle streghe del magico regno. Il musical ha incassato oltre 1.3 miliardi di dollari nel corso degli ultimi 18 anni a Broadway.