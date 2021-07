Where Is Anne Frank?: il trailer della pellicola di animazione di Ari Folman in anteprima a Cannes 2021

Where Is Anne Frank? ci introduce nel magico mondo di Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, nel nuovo film di Ari Folman presentato in anteprima a Cannes 2021.

Ecco svelato il trailer di Where Is Anne Frank?, nuova pellicola di animazione di Ari Folman che sarà presentata in anteprima a Cannes 2021 nei prossimi giorni.

Dopo il suo ibrido live-action/animazione The Congress, del 2013, il regista di Valzer con BashirAri Folman presenta il suo nuovo atteso lungometraggio, Where Is Anne Frank?, nuovo adattamento de Il diario di Anna Frank. Il trailer vivace e colorato contiene le musiche composte da Karen O (degli Yeah Yeah Yeahs) e Ben Goldwasser (della rock band MGMT​).

Il film, ambientato in un futuro prossimo, segue Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank e a cui Anna ha dedicato il suo diario, che magicamente prende vita nella casa di Anna Frank ad Amsterdam. Kitty crede che lei è viva, anche Anna deve essere viva e si mette così alla sua ricerca.

Nel cast vocale originale di Where Is Anne Frank? troviamo Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft, Ralph Prosser, Michaël Maloney e Tracy Ann Oberman.