Anna Frank torna al cinema: i film più interessanti che raccontano un dramma senza tempo

Anna Frank e il diario segreto: una sequenza del film animato

Il 29 settembre è arrivato nelle sale italiane, distribuito da Lucky Red, l'ultimo film diretto da Ari Folman: Anna Frank e il diario segreto. Si tratta ovviamente di un nuovo adattamento del testo diaristico più celebre e amato di tutti i tempi, questa volta però portato sullo schermo grazie a una tecnica animata che permette all'autore di prendersi molta licenza creativa (anche da un punto di vista narrativo, come vedremo in chiusura di questo articolo). Presentato in prima mondiale al Festival di Cannes nel 2021, all'interno della sezione Fuori Concorso, il film riesce a dialogare con grandi e piccini, trovando il coraggio di raccontare una storia "diversa" rispetto a quella più consolidata e tradizionale che siamo soliti ascoltare, ma in grado comunque di vertere in maniera profonda e intelligente sulle tematiche più urgenti e scottanti che una simile testimonianza è in grado di tramandare.

Anna Frank e il diario segreto: un momento del film

Al di là di quelli che saranno i risvolti narrativi e le tinte della messa in scena orchestrata da Folman, ci sembra doveroso riportare alla memoria le tappe più salienti delle trasposizioni cinematografiche dedicate ad Anna Frank, ricordando i film più riusciti, i volti più noti, ma soprattutto denotando le caratteristiche più particolari di ogni singolo progetto, così da fornire una sorta di guida o di mappa entro la quale orientarsi per intercettare il film più affine alle vostre corde. È infatti molto interessante come tra grandi classici fedelissimi al testo di partenza, documentari di impostazione teatrale e film di animazione più o meno liberamente ispirati ai fatti, vi siano davvero tanti angoli da esplorare in cui potersi tuffare per conoscere più da vicino una storia, purtroppo, già tristemente scolpita nell'immaginario collettivo. Ripercorriamo allora insieme le tappe più significative di questo percorso e i migliori film che hanno raccontato questa storia.

1. IL DIARIO DI ANNA FRANK (1959)

Il diario di Anna Frank: una scena

È sicuramente il titolo più celebre e amato tra quelli che hanno provato a raccontare la terribile storia di Anna Frank. La pellicola è diretta da George Stevens, che era reduce dall'esperienza de Il gigante (ultimo film con James Dean prima della sua dipartita). Il progetto trovò la luce a soli quattordici anni di distanza dalla morte della piccola Anna, quando ancora gran parte del pubblico aveva negli occhi la tragedia della guerra. Proprio per questo motivo, ad esempio, Audrey Hepburn rifiutò il ruolo da protagonista. L'attrice aveva infatti vissuto sulla propria pelle la minaccia nazista trovandosi ad Amsterdam durante l'occupazione, e interpretare la giovane Anna (che proprio in quella città abitò e si nascose sino al giorno della prigionia) temeva che le avrebbe fatto riaffiorare ricordi spiacevoli con cui non voleva avere più nulla a che fare. Il diario di Anna Frank è considerato ancora oggi un classico intramontabile. Venne presentato in concorso al Festival di Cannes e si aggiudicò tre premi Oscar: miglior attrice non protagonista (Shelley Winters nei panni di Petronella Van Daan), miglior fotografia per un film in bianco/nero e miglior scenografia per un film in bianco/nero.

2. ANNE NO NIKKI: ANNE FRANK MONOGATARI (1978)

Si tratta di una pellicola ancora inedita in Italia ma estremamente interessante per la sua forma cinematografica. Anne no nikki: Anne Frank monogatari (che letteralmente si traduce con Il diario di Anna: la storia di Anna Frank) è infatti un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation e diretto da Eiji Okabe. L'intreccio segue abbastanza fedelmente le pagine del diario, ma è sicuramente interessante notare (almeno per i più appassionati) come la storia di Anna Frank sia talmente universale e in grado di superare qualsiasi confine, tanto da risultare coinvolgente e credibile anche se portata in scena con uno stile e un'animazione tipicamente orientali. Per chi è solito frequentare le nostre pagine, non sarà di certo una novità, ma questo titolo è l'ennesima conferma di come l'animazione sia una tecnica cinematografica, non un genere. Con l'animazione si può raccontare qualsiasi storia senza assolutamente sminuire il messaggio o la complessità della materia di partenza. Nel 1995, il regista Akinori Nagaoka firmerà un remake intitolato solamente Anne no nikki.

3. ANNE FRANK REMEMBERED (1995)

Anne Frank Remembered: una scena

Anche il cinema documentario, ovviamente, non si è esentato dal raccontare l'incredibile storia di Anna Frank. Tra i numerosi lavori che le sono stati dedicati però, il più celebre e ricordato è sicuramente Anne Frank Remembered, film del 1995 diretto da Jon Blair. Il progetto è stato prodotto da Disney Channel, in collaborazione con la BBC e la Anne Frank House. Poco alla volta, il film ha scavato nel cuore del pubblico e ha intrapreso un percorso via via sempre più interessante che lo ha condotto sino alla cerimonia degli Oscar dove si aggiudicò il premio come miglior documentario. Blair firma un film decisamente solido e scorrevole, seppur non spicchi certo di originalità stilistica. Tuttavia non è tra gli obiettivi di questa pellicola quello di provare a osare con il linguaggio cinematografico e divertirsi a cambiare un po' le regole del gioco della narrazione documentaria. Anzi, proprio per attirare l'attenzione di una buona parte di pubblico e per confortarlo nei meandri di una proiezione divulgativa e accomodante, il regista ha scelto due collaboratori d'eccezione. Kenneth Branagh infatti presta la voce come narratore, mentre la sua collega Glenn Close è presente in scena per leggere degli estratti tratti proprio dal celebre diario.

4.#ANNEFRANK. VITE PARALLELE (2019)

#AnneFrank - Vite Parallele: Helen Mirren in una scena del film

Quello diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto è un film interessante nel cercare di restituire al tempo stesso il dettaglio di un dramma e la sua universalità. Anna Frank è infatti il motore di avvio di questo racconto che, però, verte anche su altri profili e altre storie purtroppo simili. L'attrice Helen Mirren, infatti, ripercorre attraverso le pagine del diario di Anne Frank la vita della ragazza, narrando parallelamente anche quella di cinque donne che, quando erano bambine e adolescenti, sono state deportate nei lager ma sono sopravvissute alla Shoah. Seppur prodotto con l'intenzione di essere divulgato e fruito il più possibile (sono molti i momenti un po' troppo "televisivi" presenti all'interno del film), #AnneFrank. Vite parallele è un'operazione interessante e che merita una visione proprio per la sua capacità di abbracciare sinteticamente tanto l'esperienza di Anna Frank quanto quella di altre adolescenti che in quei terribili anni furono testimoni di atroci episodi.

5. ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO (2021)

Where Is Anne Frank: una scena del film animato

In sala dal 29 settembre distribuito da Lucky Red, Anna Frank e il diario segreto segna l'ultima fatica cinematografica del regista Ari Folman. Se il nome non dovesse dirvi nulla, sappiate che stiamo parlando dell'autore di Valzer con Bashir, uno dei lavori più interessanti e acclamati del nuovo millennio. Folman non è nuovo al cinema d'animazione (Valzer con Bashir si avvaleva, ad esempio, di tale forma), ma qui invece che ricorrere a questo espediente per "ricostruire" una realtà dimenticata, prova a immaginare qualcosa di impensabile e originale. Lo spunto narrativo della pellicola infatti è tanto semplice quanto brillante. Il film segue la storia di Kitty, con la quale Anna Frank conversa nel suo diario, che prende magicamente vita nella Amsterdam dei nostri giorni. Kitty è decisa a ritrovare Anna: sarà l'inizio di un viaggio avventuroso. Così, Anna Frank e il diario segreto è un film che non vuole solamente ricordare un passaggio storico tragico e importante da perpetuare nella memoria, ma prova a usare tutte le potenzialità del cinema per comunicare nella maniera più contemporanea e incisiva ai giovani spettatori di oggi.

