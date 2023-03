What...if?: i Marvel Studios presentano Kahhori, la nuova superoina originale dell'MCU

Finalmente abbiamo una prima immagine di Kahhori, la nuova supereroina Marvel che conosceremo in un episodio della seconda stagione di What...If?. Avevamo già avuto un'anticipazione del suo aspetto grazie al suo Funko Pop, adesso, finalmente, possiamo vederla senza nessun filtro creativo (non è la prima immagine ad anticipare novità nei nuovi episodi.

I primi annunci riguardo all'arrivo di Kahhori avevano alimentato non poche discussioni fra gli appassionati, curiosi di conoscere questo personaggio costruito da zero. Adesso Marvel Studios, oltre ad aver condiviso la sua prima immagine, l'ha anche accompagnata con qualche dettaglio introduttivo.

In base a quanto riportato da CBM l'episodio in cui debutterà il personaggio affronterà un'ipotesi narrativa strettamente connessa con il Tesseract: cosa accadrebbe se questo cadesse sulla Terra e atterrasse nella sovrana Confederazione Haudenosaunee prima della colonizzazione dell'America? Ecco che il leggendario artefatto assume una nuova vita e mitologia, trasformando un lago in una porta per le stelle così da guidare Kahhori, una giovane donna Mohawk, nella ricerca per scoprire il suo potere.

Scritto da Ryan Little e sviluppato in stretta collaborazione con membri della Mohawk Nation (lo storico Doug George e l'esperta di lingua Mohawk Cecelia King), questo episodio di Marvel's What If...? sarà interamente narrato in Mohawk.