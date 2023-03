What If...?, il nuovo look di Hela attraverso il merchandise della seconda stagione

Una prima immagine del merchandise della seconda stagione di What If...? ha regalato ai fan della serie animata uno sguardo al personaggio di Hela attesa nei nuovi episodi.

Nella seconda stagione di What If...?, Cate Blanchett riprenderà il ruolo di Hela, ma il personaggio sarà decisamente diverso nella serie animata. Il merchandise potrebbe infatti aver regalato ai fan un primo sguardo a quanto apparirà sul piccolo schermo nei nuovi episodi.

Thor: Ragnarok ha presentato Hela, la figlia segreta di Odino e la sorella di Thor e Loki. Nella seconda stagione della serie animata Marvel's What If...?, il personaggio tornerà ad apparire e Cate Blanchett riprenderà il suo ruolo. Ma cosa ci sarà di diverso? Le prime indiscrezioni, come riportato da ComicBook Movie, sono arrivate al Comic-Con di San Diego dello scorso anno quando il regista Bryan Andrews ha dichiarato che i fan possono aspettarsi di vedere "un lato completamente diverso della Dea della Morte".

E adesso, grazie ad alcuni prodotti di cui sono apparse le immagini online, è possibile dare un primo sguardo al personaggio.

Una Hela quasi irriconoscibile, come promesso dal regista, e come appare all'interno di queste prime immagini. Quale sarà il suo ruolo nella seconda stagione di What If...? E' possibile che abbia trovato la redenzione e sia diventata un'eroina?

Intanto è stato recentemente confermato che che la terza stagione della serie, già prevista, sarà l'ultima. La seconda stagione dovrebbe invece arrivare su Disney+ entro la fine di quest'anno, anche se non è esclusa la possibilità che i nuovi episodi slittino al 2024.