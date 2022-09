Chadwick Boseman vince un Emmy postumo per la serie Marvel What If...?

La leggenda di Chadwick Boseman continua, anche dopo la sua morte grazie al suo ruolo in Black Panther della Marvel, in cui interpretava il Re di Wakanda.

Chadwick Boseman è venuto a mancare nel 2020, ma ancora oggi la sua bravura lo premia grazie alla serie What if...? targata Marvel, in cui ha interpretato Star-Lord T'Challa e che gli ha fruttato un Emmy Award postumo.

L'attore per questo ruolo ha, infatti, vinto un Emmy Award per il doppiaggio di T'Challa in Marvel's What If...?, un riconoscimento ulteriore alla sua brillante anche se breve carriera. Scomparso nel 2020, Chadwick Boseman ha lottato contro il cancro per tanto tempo e, purtroppo, all'età di 43 anni non ce l'ha fatta. Il premio è stato assegnato sabato scorso al Microsoft Theatre di Los Angeles, un momento celebrato da tanti.

Per ricordare e celebrare Chadwick Boseman, i Marvel Studios hanno scritto un tweet di ringraziamento ai Television Academy dicendo: "Grazie alla Television Academy per aver riconosciuto l'eccezionale lavoro del nostro re, il compiano Chadwick Boseman"

What If...? e l'ultimo saluto di Chadwick Boseman

L'attore scomparso ha vinto in una categoria dove si confrontava con F. Murray Abraham di Moon Knight, Julie Andrews di Bridgerton, Maya Rudolph di Big Mouth, Stanley Tucci di Central Park e Jeffrey Wright di What If...?.

La moglie di Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, ha ritirato il premio e ha detto: "Quando ho saputo che Chad era stato nominato, ho iniziato a pensare a tutto ciò che stava succedendo nel mondo e sono rimasta in soggezione per il suo impegno e la sua dedizione. È stato davvero significativo e bello che una delle ultime cose su cui ha lavorato sarebbe diventato qualcosa così importante per lui. Non puoi capire il tuo scopo se non chiedi 'E se l'universo stesse lavorando a mio favore?' Chad sarebbe così onorato e io sono onorata a suo nome"