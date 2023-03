What If...?: Laurence Fishburne comparirà nella seconda stagione

Laurence Fishburne ha rivelato la sua presenza nella seconda stagione di What If...?, la serie animata prodotta dai Marvel Studios per Disney+

Laurence Fishburne ha svelato che ci sarà nella seconda stagione di di What If...?, la star hollywoodiana lo ha detto nel corso di un'intervista pubblicata dall'account Twitter Brandon Pope TV. L'attore ritorna nell'MCU dopo aver interpretato il dottor Bill Foster nel film Ant-Man and the Wasp .

Laurence Fishburne, a dispetto delle aspettative dei fan, non è tornato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il sequel della pellicola del 2018, e primo film della cosiddetta 'Fase Cinque' del Marvel Cinematic Universe. Proprio partendo da una domanda sull'assenza di Bill Foster nel trentunesimo film dell'MCU, a Laurence è sfuggita l'indiscrezione sulla sua presenza nella seconda stagione di Marvel's What If...?.

Dopo che l'intervistatore ha espresso la sua sorpresa per il fatto che Foster non sia apparso nel sequel uscito in Italia lo scorso febbraio, Fishburne ha rivelato che tornerà nella serie animata Disney+. "Bill Foster comparirà in What If...?", ha detto l'attore. Alla domanda se lo avesse doppiato, Fishburne ha risposto: "Sì, sì, Bill Foster sarà presente in What If...? come Giant-Man, in realtà".

Finora, Foster è apparso nell'Universo Cinematografico Marvel solo nel film che ha come protagonista Paul Rudd. Fishburne ha anche interpretato il ruolo di Arcano nella recente serie animata della Marvel Moon Girl e Devil Dinosaur.

What If...? è stata creata da A.C. Bradley e diretta da Bryan Andrews e prodotta dai Marvel Studios per il servizio di streaming Disney+. La serie presenta situazioni alternative dell'Universo Cinematografico Marvel e immagina cosa sarebbe successo se certi eventi fossero andati diversamente.