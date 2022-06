Westworld 4: il full trailer rivela che c'è qualcosa di sbagliato nel mondo della serie HBO

Dopo anni di silenzio da parte di HBO, il full trailer di Westworld 4 fornisce nuove anticipazioni sulla nuova stagione in arrivo mostrando un mondo in cui qualcosa sembra per non andare nel verso giusto.

Il nuovo trailer si apre su Christina, il "personaggio completamente nuovo" interpretato dalla star della serie Evan Rachel Wood dopo che il suo personaggio originale, la rivoluzionaria robot Dolores, è stato ucciso alla fine della scorsa stagione. Christina è una scrittrice che lavora alla storia di una ragazza che riconosce che c'è qualcosa di sbagliato nel mondo ed è colpa sua... ma ovviamente questa è una persona nuova, non Dolores. Giusto?

Il resto del trailer è dedicato agli altri personaggi principali di Westworld, a partire dal personaggio di Tessa Thompson, Charlotte Hale, passando per il Man In Black di Ed Harris (sia umano che Host versioni, a quanto pare), Bernard Lowe di Jeffrey Wright, Maeve di Thandiwe Newton e Caleb Nichols di Aaron Paul. Non sono molte le anticipazioni sui principali misteri della serie, mentre il promo si concentra sulla guerra di Charlotte contro l'umanità.

L'oscura odissea creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e incentrata sul destino della vita senziente sulla Terra tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 4 luglio.