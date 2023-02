Westworld: la serie continua a far perdere milioni a HBO anche dopo la cancellazione

Mesi dopo aver cancellato Westworld, HBO sta ancora perdendo centinaia di milioni di dollari. Negli ultimi mesi, Westworld è diventato oggetto di discordia nonostante fosse una delle serie più popolari della HBO. I creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy inizialmente avevano pianificato di concludere la serie con la stagione 5 dopo che la stagione 4 era terminata in onda nell'agosto 2022. Tuttavia, Westworld è stato cancellato a sorpresa nel novembre 2022, il che significa che la stagione 5 non verrà realizzata su HBO.

Westworld 4: Evan Rachel Wood in una scena del finale di stagione

Ancora più scioccante, Westworld fa parte della lunga lista di titoli rimossi da HBO Max per ridurre i costi (secondo quanto riferito). La serie è invece è passata a una versione gratuita supportata da pubblicità su The Roku Channel e Tubi. Nonostante la cancellazione e lo spostamento di piattaforma streaming, Deadline riporta che HBO deve ancora pagare una somma straordinaria per coprire l'alto costo dello show, soprattutto visto il risarcimento al cast per la mancata stagione 5.

Westworld e il potere di essere gli autori della propria storia

Perché Warner Bros. Discovery ha cancellato così tanti titoli

HBO non è la sola azienda ad aver optato per la politica delle cancellazioni. Sono molti gli show e i film cancellati dagli streamer, perfino titoli di successo come Warrior Nun e Cobra Kai, che si chiuderà con la sesta stagione. Ma HBO è stata oggetto di notevoli critiche per le sue recenti rimozioni, frutto delle decisioni prese dalla società madre di HBO, Warner Bros. Discovery.

Westworld: Thandie Newton in una scena dell'episodio Chestnut

Per Warner Bros. Discovery, la decisione di eliminare così tanti progetti è arrivata dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery. Con la Discovery che ha pagato così tanto per acquistare la Warner Bros., era necessario un modo per recuperare le perdite e ridurre i costi. Il metodo più semplice è arrivato attraverso la manipolazione delle tasse, che ha permesso a Discovery di cancellare serie e film per risparmiare sulle tasse. Ecco il motivo della dipartita di Westworld.

Sfortunatamente, questa politica ha portato HBO a cancellare molti progetti, da Raised by Wolves a Minx e Batman: Caped Crusader. Alcune produzioni sono state eliminate a riprese già terminate le riprese, tra cui il film campione d'incassi Batgirl. Indipendentemente dal motivo della cancellazione, HBO deve ancora pagare per la perdita di Westworld e le sue molte altre cancellazioni.