Westworld, un'attrice sul trattamento dei cavalli sul set: 'Lasciati al sole per 10 ore, stavano per morire'

L'attrice danese Sidse Babett Knudsen ha dichiarato al Festival del Cinema di Göteborg in Svezia di essersi sentita "frustrata" durante le riprese di Westworld della HBO, in particolare per quello che ha riguardato il trattamento dei cavalli sul set della serie.

Nella prima stagione della serie distopica, la Knudsen interpretava Theresa Cullen, responsabile del controllo qualità del parco al centro della storia. La HBO non ha ancora commentato le parole dell'attrice.

"Negli Stati Uniti non hanno una gerarchia piatta, il che non sorprende nessuno. Bussavo sempre alla porta dei produttori dicendo: 'Questi cavalli sono stati fuori al sole per 10 ore, stanno per morire, cazzo'", ha ricordato. "Oggi non stanno nemmeno lavorando, metteteli all'ombra!".

E ha continuato: "Come danese, guardavo le risorse, i soldi e la logica dietro tutto questo e dicevo: 'È una follia!'. Ma, ovviamente, è molto irritante quando un'attrice parla sempre di cavalli. Come hanno reagito? Non bene".

"Sei 'solo' un'attrice, quindi mangi con i tuoi colleghi e non parli con i tecnici, perché si spaventerebbero. Sul set sei come un bambino: non puoi nemmeno andare in bagno senza che qualcuno con le cuffie informi tutti", ha detto Knudsen. "Mi piace guardare gli altri registi. È magico. Ma negli Stati Uniti, arrivi sul set quando c'è bisogno di te e poi torni alla tua roulotte".

Westworld è stata cancellata alla fine del 2022 dopo quattro stagioni. In base a quanto riportato, pare che HBO avesse in programma di produrre una quinta stagione di Westworld da destinare, però, a FAST il suo sevizio di streaming gratuito supportato dalle pubblicità. Una scelta del genere avrebbe comportato grandi tagli al budget della serie che gli showrunner hanno rifiutato.