Werewolf by Night: svelato il legame con Black Panther: Wakanda Forever

L'attesa nei confronti del nuovo trailer di Werewolf by Night ha acceso le fantasie degli appassionati Marvel di tutto il mondo, offrendo un filmato in cui è possibile cogliere dei riferimenti a Black Panther: Wakanda Forever. Ovviamente i fan, ancor prima dell'uscita, avevano cominciato a speculare in merito alla canonicità di questa storia, date le possibilità espressive e narrative del multiverso. Da quello che si può vedere per ora, Werewolf By Night parrebbe allinearsi con gli eventi mainstream cui abbiamo assistito fino ad ora nel MCU.

Una delle prove che connette Werewolf by Night a un ragionamento di questo tipo è da ricollegarsi alla comparsa dell'Uomo Cosa nel suddetto trailer, guardiano del Nexus connesso a tutte le realtà conosciute (abbiamo avuto modo di scorgere questo personaggio anche anche in Thor: The Dark World e Ragnarok con un easter egg).

Nel recente trailer di Werewolf By Night è quindi possibile vedere il suddetto personaggio mentre utilizza una delle sue abilità più famose, prova tangibile della sua esistenza nell'universo Marvel più mainstream. Un altro dettaglio, oltre a ciò, parrebbe legare il film direttamente a Black Panther: Wakanda Forever. Nel corso delle immagini di presentazione è possibile scorgere, a seguito di un particolare raduno di cacciatori, un Nosferatu (una tipologia di vampiro presente in alcuni specifici fumetti. Il suo aspetto è un chiaro omaggio e riferimento all'omonimo film del 1922), i quali sono antichi rivali di Dracula nella serie Bloodstone del 2011.

Werewolf By Night: un leak rivela chi interpreterà il villain

In base a quello che sappiamo su di loro, questi vennero creati da alcuni stregoni, sul suolo Atlantideo, trasformando dei vampiri moltissimi anni or sono. Proprio il legame con Atlantide suggerirebbe la connessione diretta di Werewolf By Night con Black Panther: Wakanda Forever, dato che la Marvel ha delineato il suolo di Atlantide, spostandola però nei pressi del Sud America e ribattezzandola Talocan, con i suoi abitanti vicini alle leggende Maya (riconnettendosi quindi con le storie Maya legate ai vampiri e ai pipistrelli). L'origine di questi Nosferatu, poi, si rintraccia nella magia del Dio Chton e del Darkhold utilizzato da Wanda in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con altri piccoli dettagli che parrebbero, nel trailer di Werewolf By Night, ricondurre a questa particolare e antichissima divinità.