Werewolf By Night: un leak rivela chi interpreterà il villain

Oggi sono venuti alla luce nuovi dettagli riguardo Werewolf By Night, il nuovo speciale degli Marvel Studios. Un leak avrebbe svelato l'identità del villain. Secondo quanto riportato dall'insider Daniel Richtman nel suo Patreon, Harriet Sansom Harris interpreterà la leader di un culto malefico della casata Bloodstone.

foto di Harriet Sansom Harris

In particolare, Harriet Sansom Harris, nota soprattutto per i suoi ruoli in Frasier e in Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane, vestirà i panni di una antagonista chiamata Verrusa. Nonostante la villain non sia mai apparsa nel mondo dei fumetti Marvel, il nome Bloodstone compare frequentemente: il personaggio più conosciuto è Elsa Bloodstone, cacciatrice di mostri che compare nei fumetti e che potrebbe apparire nello speciale.

Werewolf by Night: Gael Garcia Bernal star dello speciale Marvel

Al momento non si sa molto sullo speciale di Halloween, ma alcuni rumor hanno riferito che il Blade di Mahershala Ali, il quale è apparso solo in un ruolo vocale all'interno di Eternals, farà il suo debutto.

Werewolf by Night è un nome che è stato usato da due differenti personaggi Marvel: il primo è Jack Russell, un discendente dei licantropi, creatore mezze umane che sanno trasformarsi a proprio piacimento anche senza la luna piena; il secondo è Jake Gomez, un nativo americano la cui tribù è stata maledetta con la licantropia. Ancora non si sa quale tra i due personaggi sarà il protagonista di Werewolf By Night, ma nei prossimi mesi seguiranno sicuramente nuove informazioni, che potranno confermare o smentire anche il leak sul villain.