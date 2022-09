Werewolf by Night: il trailer dello speciale della Marvel diretto da Michael Giacchino

Il 7 ottobre arriverà su Disney+ lo speciale della Marvel intitolato Werewolf by Night e online è stato condiviso il trailer.

Nel video si vedono le prime immagini in bianco e nero con al centro mostri e cacciatori.

La sinossi di Werewolf by Night, progetto diretto da Michael Giacchino, anticipa: "In una notte oscura e cupa, un gruppo segreto di cacciatori di mostri emerge dalle ombre e si riunisce al tempio di Bloodstone dopo la morte del loro leader. In un memoriale strano e macabro della vita del leader, i partecipanti sono spinti dentro una gara misteriosa e mortale per ottenere un relitto potente, dando vita a una caccia che li porterà faccia a faccia contro un pericoloso mostro".

All'evento D23 il regista Michael Giacchino si è unito al produttore Kevin Feige sul palco insieme alle star Gael García Bernal e Laura Donnelly per dare ai fan qualche dettaglio e mostrare il primo trailer di questo prossimo speciale che Feige ha definito "fun-scary".

Ecco il poster: