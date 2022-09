Werewolf By Night, le ispirazioni dietro lo speciale di Halloween del MCU con Gael García Bernal

L'estate sta finendo e Halloween è ormai alle porte... E Werewolf By Night è il modo in cui i Marvel Studios e Disney+ hanno deciso di festeggiarlo all'interno del MCU. Ma cosa ha fornito ispirazione per la realizzazione dello speciale con protagonista Gael García Bernal?

Uno dei progetti più interessanti del palinsesto Marvel di Disney+ per i prossimi mesi è sicuramente lo speciale di Halloween Werewolf by Night. Della durata approssimativa di un'ora, la produzione diretta dal compositore Michael Giacchino vedrà come protagonista Gael García Bernal nei panni di Jack Russell, l'iterazione del personaggio scelta per l'occasione, e sarà affiancato dalla Laura Donnelly di The Nevers nei panni di Elsa Bloodstone.

Un primo trailer di Werewolf By Night è stato diffuso durante l'ultima edizione del D23, quindi sappiamo già a grandi linee cosa aspettarci in termini di atmosfere e toni, ma ora The Direct rivela quali sono state alcune delle ispirazioni per lo speciale.

"Ispirato dai film horror degli anni '30 e '40, l'agghiacciante speciale mira ad evocare un senso di terrore e del macabro, con un'abbondanza di suspense e occasioni per saltare in piedi dallo spavento, il tutto mentre andiamo ad esplorare un angolo sconosciuto del Marvel Cinematic Universe" si leggerebbe infatti in un comunicato ufficiale riportato dal sito.

Werewolf By Night arriverà il 7 ottobre su Disney+. Pronti, dunque, per essere terrorizzati?