Welcome to the Blumhouse: tutti i trailer dei 4 nuovi film in arrivo a ottobre su Amazon

Brividi e tensione nei nuovi quattro horror del progetto Welcome to the Blumhouse, in arrivo su Amazon ad ottobre: ecco i trailer di Madres, Bingo Hell, The Manor e Black as Night.

Svelati i trailer del progetto antologico Welcome to the Blumhouse, quattro nuovi film horror in arrivo a ottobre su Amazon Prime Video. Bingo Hell e Black as Night saranno disponibili dal 1 ottobre, seguiti da Madres e The Manor, in uscita l'8 ottobre.

Il primo dei quattro film prodotti da Blumhouse per la piattaforma di Amazon Prime Video si intitola Bingo Hell ed è stato diretto da Gigi Saul Guerrero. Una creatura sinistra minaccia gli abitanti di una comunità a basso reddito, e una grintosa anziana proverà a fermarla in Bingo Hell, un film horror malvagiamente originale con un tocco diabolicamente divertente. Dopo che l'attivista di quartiere over-sessanta Lupita (Adriana Barraza) scopre che l'amata sala bingo della zona è stata rilevata da un misterioso uomo d'affari di nome Mr. Big (Richard Brake), raduna i suoi attempati amici per affrontare l'enigmatico imprenditore. Ma quando i vicini di vecchia data iniziano morire in circostanze raccapriccianti, Lupita si rende conto improvvisamente che la gentrificazione è l'ultimo dei suoi problemi. Qualcosa di terrificante ha messo radici nel tranquillo barrio di Oak Springs, e ad ogni nuovo grido di "Bingo!" un'altra vittima cade preda della sua presenza diabolica. Mentre i premi in denaro crescono e il conteggio dei cadaveri aumenta costantemente, Lupita deve affrontare la spaventosa consapevolezza che mai come in questo gioco è il vincitore a prendere tutto. Il progetto unisce elementi tipici delle commedie e del genere horror e nel cast ci sono Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson.

Maritte Lee Go ha invece diretto Black as Night in cui si racconta la storia di una adolescente insicura che lotta contro i vampiri a New Orleans. Una ragazza piena di risorse si lascia l'infanzia alle spalle nel momento in cui inizierà a combattere contro un gruppo di letali vampiri in questo ibrido action-horror con un forte connotato sociale e un pungente senso dell'umorismo. Quindici anni dopo che l'uragano Katrina ha devastato New Orleans, una nuova minaccia lascia il segno sulla Big Easy ed ha la forma di ferite da puntura alla gola della vulnerabile e sfollata popolazione della città. Quando sua madre tossicodipendente diventa l'ultima vittima dei non-morti, la quindicenne Shawna (Asjha Cooper) giura di pareggiare i conti. Insieme a tre amici fidati, Shawna escogita un piano audace per infiltrarsi nella villa dei vampiri nello storico quartiere francese, distruggere il loro capo e riportare i suoi discepoli con le zanne alla loro forma umana. Ma uccidere i mostri non è un compito facile e presto Shawna e il suo gruppo si ritrovano coinvolti in un conflitto secolare tra fazioni di vampiri in guerra, ognuna delle quali combatte per rivendicare New Orleans come loro dimora permanente. Nel cast ci sono Mason Beauchamp, Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Abbie Gayle, Craig Tate, e Keith David.

L'8 ottobre arriveranno i successivi due film. Madres è stato diretto da Ryan Zaragoza e racconta la storia di una coppia messicana-americana che è in attesa del primo figlio. Beto (Tenoch Huerta) e Diana (Ariana Guerra) si trasferiscono in una piccola città della California degli anni '70, dove a Beto è stato offerto di lavorare alla gestione una fattoria. Isolata dalla comunità e tormentata da incubi confusi, Diana esplora il fatiscente ranch aziendale dove vivono, trovando un macabro talismano e una scatola contenente gli effetti personali dei precedenti residenti. Le sue scoperte la porteranno a una verità molto più strana e terrificante di quanto avrebbe potuto immaginare. Nel cast Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill ed Elpidia Carrillo.

Una forza malvagia dà il tormento ai residenti di una sonnolenta casa di cura in The Manor, un gotico racconto del terrore con un tocco moderno. Quando un lieve ictus ridimensiona la sua capacità di prendersi cura di se stessa, Judith Albright (Barbara Hershey) si trasferisce alla Golden Sun Manor, una struttura di residenza assistita con un'eccellente reputazione. Ma nonostante tutti gli sforzi dello staff e la nascente amicizia con l'anziano residente Roland (Bruce Davidson), strani eventi e visioni da incubo convincono Judith che una presenza sinistra stia infestando l'enorme tenuta. Mentre i residenti iniziano a morire misteriosamente, i frenetici avvertimenti di Judith vengono liquidati come fantasie. Anche il suo devoto nipote Josh (Nicholas Alexander) pensa che le paure della donna siano il risultato della demenza, non dei demoni. Senza nessuno disposto a crederle, Judith deve fuggire dai confini del maniero o cadere vittima del male che vi alberga. Nel cast ci sono Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett, e Katie Amanda Keane.