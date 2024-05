Welcome to Derry: Bill Skarsgård conferma il ritorno nei panni di Pennywise

L'attore svedese sarà interprete e produttore di Welcome to Derry, serie che racconterà le origini del raccapricciante clown Pennywise.

Sciolto il mistero sul possibile ritorno di Bill Skarsgård nel ruolo del clown Pennywise. Come conferma Deadline, l'attore svedese che ha interpretato la nuova versione del raccapricciante clown nei due capitoli di It sarà interprete e produttore esecutivo della serie prequel Max Welcome To Derry, attualmente in lavorazione.

Nello show prodotto da Warner Bros. Television, bill SkarsgårdBill Skarsgård si riunirà al regista di It Andy Muschietti e ai produttori Barbara Muschietti e Jason Fuchs, i quali hanno sviluppato l'adattamento ispirato all'opera di Stephen King. Andy Muschietti dirigerà quattro dei nove episodi della serie.

Che cosa sappiamo di Welcome to Derry?

Locandina di Welcome To Derry

Ambientato nell'universo di It, Welcome To Derry espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei due lungometraggi che hanno incassato, complessivamente, 1,17 miliardi di dollari in tutto il mondo.

La serie nasce da una storia di Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Fuchs basata sul romanzo di King. Andy Muschietti e Barbara Muschietti sono produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Double Dream insieme a Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin. Fuchs, che ha scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono co-showrunner.