Watchmen, su Netflix in streaming da oggi

Watchmen arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il cinecomic del 2009 diretto da Zack Snyder, trasposizione cinematografica dell'omonima miniserie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons.

Dopo il brutale omicidio di uno dei leggendari Minutemen, eroi mascherati ormai di mezza età, i suoi ex compagni si ritrovano per cercare di fare chiarezza sul caso, sospettando che qualcuno stia mirando al loro annientamento. Mentre proseguono con le indagini, però, scoprono un piano spaventoso su scala ancora più vasta... In anticipo sui tempi, un anno prima dell'arrivo di Iron Man e della realtà del Marvel Cinematic Universe, Zack Snyder firma l'adattamento di una pietra miliare del mondo del fumetto. Watchmen scritto da Alan Moore e illustrata da Dave Gibbons vede la luce nel 1986 e conquista la fama di uno dei migliori libri del ventesimo secolo.

Jeffrey Dean Morgan nei panni del Comico in una scena di Watchmen

E' stato riletto come un testo sacro generazione dopo generazione e per molto tempo è stato definito intraducibile in un lungometraggio, tanto che registi come Terry Gilliam hanno tentato l'impresa per poi rinunciare. Nel 2009, dopo l'esperienza con 300 tratto dall'opera di Frank Miller, Zack Snyder compie l'impossibile e al netto di qualche difetto calcolato riesce a mettere in piedi un cinefumetto coerente e devoto al suo materiale originale che continua a far discutere i suoi fan. Costato 130 milioni di dollari, Watchmen è interpretato da Jeffrey Dean Morgan (oggi volto della serie zombie The Walking Dead), Billy Crudrup, Carla Gugino, Malin Akerman, Patrick Wilson, Matthew Goode e Jackie Earle Haley.

