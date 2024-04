Watchmen, Zack Snyder svela quale personaggio voleva interpretare Tom Cruise: 'Ma avevo già un altro attore'

Da tempo è noto che Tom Cruise è stato vicinissimo a entrare nel cast dell'adattamento di Watchmen di Zack Snyder, che ha recentemente confermato di aver incontrato Cruise per un ruolo, ma che la cosa non ha funzionato perché l'attore voleva interpretare un altro supereroe che era già stato assegnato.

Parlando con Josh Horowitz al podcast Happy Sad Confused per promuovere Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Snyder ha confermato che voleva "Tom Cruise per Ozymandias", ma che "Tom voleva interpretare Rorschach". Snyder ha quindi aggiunti: "Voglio dire, ovviamente, avrebbe potuto farlo".

Sfortunatamente per Cruise, Snyder aveva già scelto Jackie Earle Haley per il ruolo del vigilante mascherato. "Ma sì, avevamo già Jackie, e Jackie è incredibile", ha aggiunto Snyder. "Sicuramente avrei preso in considerazione Tom, a posteriori, se non avessi avuto Jackie".

Jackie Earle Haley nei panni di Rorschach in una scena di Watchmen

Basato sull'omonima graphic novel della DC Comics di Dave Gibbons e Alan Moore, Watchmen è ambientato in una realtà alternativa nell'anno 1985, al culmine della Guerra Fredda, e segue un gruppo di supereroi per lo più in pensione che indagano sull'omicidio di uno di loro. Lungo il percorso, scoprono un'elaborata e mortale cospirazione che sfida i loro limiti morali a causa della complessa natura delle circostanze. David Hayter e Alex Tse hanno adattato l'acclamata serie di fumetti per il grande schermo.

Perché Snyder non ha mai realizzato Watchmen 2?

Dopo che Watchmen è riuscito a generare profitto e trovare una fanbase più ampia anni dopo la sua uscita nelle sale, alcuni fan si sono chiesti perché la Warner Bros. non abbia mai dato il via libera a un sequel.

In una recente intervista, Snyder ha svelato il motivo per cui non è mai stato realizzato un sequel di Watchmen, affermando semplicemente: "Perché sapete, francamente, il fumetto non esiste. Per me, questo è il motivo per cui non c'è mai stato".

Anche se non è collegata all'adattamento di Snyder, la serie live-action di Watchmen che si svolge 34 anni dopo gli eventi dei fumetti è stata prodotta da HBO nel 2019. La serie di nove episodi ha ricevuto ampi consensi dalla critica ed è stata premiata con 11 riconoscimenti ai 72esimi Primetime Emmy.