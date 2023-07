Watchmen, Patrick Wilson: 'Il film di Zack Snyder è un cult, il pubblico non era pronto'

Nel 2009 Zack Snyder ha avuto l'arduo compito di portare sul grande schermo Watchmen, trasposizione dell'omonima graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons, considerata come una delle più influenti di sempre nel mondo dei fumetti. Il film ricevette reazioni miste, ma in molti lo criticarono per essere troppo dark. Watchmen è stato poi rivalutato nel corso degli anni e in molti lo considerano un cult incompreso, su tutti l'attore Patrick Wilson, interprete del secondo Gufo Notturno.

"Watchmen è l'unico film che ho fatto che ho guardato dall'inizio alla fine dopo la premiere. Volevo guardarlo da fan e da regista, sapevo che Zack era stato un precursore e aveva fatto qualcosa che il pubblico non poteva ancora comprendere" ha dichiarato ai microfoni di CinemaBlend. "Avevi bisogno di un film del genere. Di un film così dark per fare in modo che gli Avengers avrebbero poi portato la luce. Adoro Watchmen, lo rifarei oggi stesso".

Alan Moore si dissociò sin dall'inizio dalla promozione del film, spiegando di non voler aver a che fare con qualsiasi lavoro tratto dai suoi fumetti.

Alan Moore: "L'amore infantile per i film di supereroi può condurre al fascismo"

La serie di Watchmen per HBO

Il capolavoro di Alan Moore è diventato oggetto di un nuovo adattamento, questa volta per il piccolo schermo, targato HBO. La serie TV ha raccontato gli avvenimenti successivi al fumetto e ha vinto undici premi, incluso quello per la miglior miniserie.

In molti hanno sperato in una seconda stagione, ma HBO non si è mai espressa al riguardo. E per Damon Lindelof, qualora si facesse, sarebbe una sorta di "tradimento".