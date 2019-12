Crisi sulle Terre Infinite, qual è il contributo di Marv Wolfman al crossover dell'Arrowverse?

Ecco qual è il contributo di Marv Wolfman a Crisi sulle Terre Infinite, crossover dell'Arrowverse in onda sul canale americano The CW.

Crisi sulle Terre Infinite, il megacrossover dell'Arrowverse, ha finalmente fatto il suo debutto con le prime tre parti, mentre le ultime due arriveranno a gennaio. Ma qual è stato il contributo di Marv Wolfman, uno degli autori originali della storyline cartacea, alla serie del network CW?

Nel 1985, Marv Wolfman e George Pérez diedero vita a una miniserie fumettistica in 12 albi, Crisi sulle Terre Infinite.

Oggi, a distanza di 34 anni, quelle storie a fumetti hanno preso vita sul piccolo schermo nella forma di un crossover in cinque parti costituito principalmente dagli show di punta dell'Arrowverse, l'universo di supereroi DC creato da Greg Berlanti e colleghi per l'emittente televisiva americana The CW, e Wolfman figura di nuovo tra i suoi artefici... Come? Partecipando alla stesura della sceneggiatura.

Marc Guggenheim, produttore esecutivo dell'Arrowverse e showrunner del crossover, aveva già lodato l'operato di Wolfman per l'occasione, spiegando come l'autore si fosse inserito perfettamente nella mentalità dello show.

Wolfman, dal canto suo, racconta come è stata proprio quella la sfida più grande, anche se l'essere un fan delle serie tv targate DC/The CW lo ha aiutato non poco. E poi sapeva di poter contare sull'aiuto di Marc e degli altri collaboratori: "In qualità di scrittore che cerca di catturare lo stile di altri in questo caso, è stato perfetto sapere che ci sarebbero state altre persone a sostenermi. Marc avrebbe potuto correggere qualsiasi imperfezione, sistemare ciò che andava sistemato e renderlo più organico al tessuto degli show" spiega il fumettista.

"Mi sono davvero divertito. Intimorisce, un po', dover scrivere di colpo questi personaggi; specialmente personaggi come Felicity Smoak, che ha degli schemi di comportamento e linguaggio davvero specifici".

Ma, a quanto pare, Wolfman ha fatto un ottimo lavoro, perché Guggenheim non ha dovuto cambiare quasi nulla, stando a quanto dichiarato dal produttore in precedenza. " Le sue pagine erano davvero brillanti. Una grande scrittura, estremamente vivida. Ho cambiato davvero pochissimo. E vi devo dire che Marc [Wolfman] ha scritto un Lex Luthor davvero incredibile per Jon Cryer" aveva anticipato, come segnalato anche da Comicbook, prima della messa in onda degli episodi.

E adesso non ci resta che attendere la quarta e quinta parte di Crisi sulle Terre Infinite, che saranno trasmesse su The CW il 14 gennaio 2020.