Watchmen: Jeremy Irons sarà Ozymandias nella serie HBO!

Svelato il ruolo di Jeremy Irons nella serie HBO Watchmen. Il divo inglese si calerà nei panni di Adrian Veidt, brillante megalomane noto come Ozymandias, nell'adattamento live-action in preparazione. Nei fumetti Veidt orchestra un piano che eliminerà migliaia di persone nel tentativo di evitare un imminente conflitto nucleare.

Rispetto alla continuità precedente, la serie tv Watchmen sarà ambientata dieci anni in avanti, perciò ha senso che il personaggio di Ozylandias appaia più vecchio rispetto alle precedenti versioni.

Tra le novità in arrivo si segnala la presenza della star di Legion Jean Smart nei panni di un nuovo personaggio di nome Agente Blake, figura specializzata nella caccia ai vigilantes che potrebbe essere legata in qualche modo al personaggio del Comico, il cui nome da civile è Edward Blake.

Lo show sarà ambientato in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà un adattamento della graphic novel, ma un racconto originale che mescola vari elementi del racconto originale.

La serie è stata sviluppata da Damon Lindelof e i protagonisti saranno Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson e Louis Gossett Jr..

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!