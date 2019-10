Watchmen, un Easter Egg di Lost nascosto nel primo episodio

La premiere di Watchmen cela un Easter Egg di Lost nascosto con cura dal suo autore Damon Lindelof. Il creatore di Lost e The Leftovers sembra aver molto a cuore il suo passato tanto da omaggiare Lost, ormai serie di culto, con un Easter Egg contenuto nel primo episodio della serie HBO Watchmen.

Watchmen: Don Jonhson in un episodio della serie

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti sulla prima stagione di Watchmen di non proseguire nella lettura di questa news per evitare spoiler

Uno dei personaggi creati da Damon Lindelof per Watchmen è Judd Crawford, interpretato da Don Johnson, il quale sembra condividere dei tratti caratteriali con Jack Shepherd, leader di Lost. Pur essendo più anziano di Jack, Judd Crawford ne condivide alcuni tratti caratteriali, è coinvolto in conflitti sociali, lotta con un passato drammatico ed è molto più misterioso di quanto sembrerebbe alla prima impressione, come sottolinea anche la nostra recensione di Watchmen.

Watchmen: 10 anni di un cinecomic incompreso

Il primo episodio di Watchmen si conclude con la visione di Judd Crawford che pende da un albero, la scena è accompagnata dalle note di Pore Jud Is Daid, tratta dal musical Oklahoma!. Chi conosce i retroscena della produzione di Lost sa che la volontà iniziale degli autori J.J. Abrams e Damon Lindelof era quella di far morire Jack Shepherd alla fine del pilot. Per il ruolo i due volevano un attore famoso: Michael Keaton. L'idea era far morire Jack lasciando in mano al personaggio di Evangeline Lilly, Kate, il ruolo di leader dei superstiti.

ABC si è però opposta a questa scelta narrativa così, invece di Michael Keaton, per il ruolo di Jack è stato scelto Matthew Fox, che ha avuto il ruolo di leader fino al gran finale. Il pilot di Watchmen sembra così concludersi con un omaggio a Lost e a come avrebbe dovuto essere nella volontà dei suoi autori.

L'inquietante messaggio del Settimo Reggimento

Tre anni dopo la cosiddetta Notte Bianca - un sanguinoso attacco ideato e messo a segno dai suprematisti bianchi contro le forze dell'ordine e le loro famiglie - i poliziotti sono costretti a coprirsi il volto con delle bandane gialle per proteggere la loro identità, mentre il Settimo Cavalleria, il gruppo terroristico dietro la strage i cui membri indossano maschere raffiguranti le "macchie" di Rorschach, vive nascosto nell'ombra. Angela Abar e Judd Crawford, il capo della polizia di Tulsa, uniscono le forze per investigare su una sparatoria che potrebbe preludere a una nuova ondata di attacchi ad opera dei suprematisti. Intanto, Laurie Blake, fredda e distaccata agente dell'FBI dal passato glorioso, arriva in città per indagare su un altro macabro caso di omicidio.

Watchmen è in onda in Italia su Sky e Now TV. Qui trovate la recensione del primo episodio di Watchmen.