Warner Bros. vince la sfida del Natale 2023 nonostante il flop di Aquaman e il Regno Perduto

Warner Bros. Discovery ha messo a segno una tripletta senza precedenti questo Natale: per la prima volta un distributore ha avuto i primi tre film in vetta al box-office del weekend.

The Color Purple si è unito ad Aquaman e il Regno Perduto e a Wonka lunedì con un'eccellente debutto da 18,5 milioni di dollari, una delle migliori di sempre per un'apertura del 25 dicembre. Ma martedì Wonka, che nel fine settimana era rimasto indietro rispetto ad Aquaman, si è ripreso e ha ottenuto il primo incasso con 9,1 milioni di dollari.

Gli incassi del giorno di Natale fanno sempre notizia, ma quello che accade il giorno successivo, soprattutto se si tratta di un giorno feriale, è ciò che interessa maggiormente gli esperti del settore. Di solito indica la reazione del pubblico ai nuovi film (il passaparola durante le feste è fondamentale).

Anche se i risultati dei singoli film variano, l'insieme degli incassi ha fatto salire il totale dell'anno 2023 a circa 9 miliardi di dollari. I calcoli variano: Box Office Mojo, che registra tutti gli incassi comunicati dagli studios, fino a lunedì mostrava poco meno di 8,7 miliardi di dollari.

Ma Comscore, che calcola gli incassi direttamente dai cinema (e include le entrate per gli eventi dal vivo e altre presentazioni non cinematografiche), ha stimato il totale fino a domenica a 8,72 miliardi di dollari. Se si aggiungono lunedì e martedì, con circa 110 milioni di dollari, il totale supera i 9 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda gli altri studios, a fare meglio di tutti è stato il debutto di The Boys in the Boat, il nuovo film Amazon di George Clooney, seguito da Prendi il volo della Universal, infine Ferrari, distribuito da Neon.