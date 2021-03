WandaVision, vedremo mai la "persona scomparsa" di cui parlava Jimmy Woo?

WandaVision è terminato ormai da più di una settimana, ma non tutte le domande sollevate dalla serie Disney+ hanno avuto risposta. Tra queste vi è anche il caso della persona scomparsa citata da Jimmy Woo. Scopriremo mai di chi si tratta?

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

Durante la lavorazione dello show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, fu presto annunciata anche la partecipazione di Randall Park, il Jimmy Woo di Ant-Man, che fino a quel momento non avevamo mai visto interagire con i personaggi titolari della serie.

Ma allora, si sono chiesti i fan, come lo avrebbero introdotto nella storia?

A quanto pare, tutto ciò che è bastato è stato un riferimento a una persona scomparsa, riferimento che però sembra essere stato poi "lasciato lì", dato che ad oggi non ci è ancora stata rivelata l'identità del personaggio.

Ma sarà davvero così?

"Per quanto riguarda la persona scomparsa, c'è una risposta. E sapete, dovete restare sintonizzati" è stata la risposta del regista di WandaVision, Matt Shakman, che ha parlato della questione ai microfoni di Comicbook, assicurando che non si trattava solamente di una scusa per portare Woo nelle vicinanze dell'Hex.

E quando gli chiedono se ci sarà presto un reveal in un altro prodotto Marvel, Shakman risponde "È una buona domanda. È una buona domanda che lascerò tale, una domanda".

In molti hanno pensato che il personaggio in questione potesse essere uno tra Agnes/Agatha o il Finto Pietro, Fietro a.k.a. Ralph Boner, ma c'è anche chi ha ipotizzato Wonder Man o altri personaggi che non abbiamo ancora avuto occasione di incontrare nel MCU.

Secondo voi di chi si potrebbe trattare? E quando potremo scoprirlo?