WandaVision: la serie Marvel avrà una scena post-credits?

La serie WandaVision potrebbe avere una scena post-credits, come confermerebbero alcune recenti dichiarazioni della showrunner.

WandaVision è il primo progetto che fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e Jac Schaeffer, showrunner della serie, ha parlato della possibilità che sia presente una scena post credits.

L'elemento, per la gioia di moltissimi fan, sarebbe un ulteriore punto di contatto tra i film e i nuovi progetti destinati a Disney+.

WandaVision: un'immagine della serie

Jac Schaeffer ha dichiarato a Entertainment Tonight, rispondendo all'eventuale presenza di una sorpresa sui titoli di coda di WandaVision: "Ci siamo avvicinati allo show in molti modi diversi e in tanti modi strutturalmente differenti, ma sì. Si tratta di una domanda insidiosa e sto avendo qualche problema a evitare di rispondere". Commentando il season finale, la showrunner ha dichiarato: "Direi che se si tratta di ogni progetto Marvel dovreste guardarlo nella sua interezza, a prescindere da tutto. Ed è tutto quello che ho da dire".

Considerando la presenza della protagonista Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, anche nei film Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Spider-Man 3, i fan della Marvel stanno già attendendosi un legame tra lo show e uno dei due cinecomic.

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.