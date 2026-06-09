Un Posto al Sole, anticipazioni 10 giugno: Lorenza inganna Diego, Cristina chiude con Leo

Contro ogni previsione, Cristina avrà il supporto del padre Roberto Ferri; intanto Lorenza sfrutterà la simpatia che Diego prova nei suoi confronti, per volgere la situazione a suo favore. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 10 giugno di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della soap partenopea.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Roberto Ferri è determinato a fare luce sul trasferimento di Mori a una nuova emittente radiofonica e cerca di capire quali motivazioni si nascondano dietro questa scelta. Nel frattempo Cristina dovrà fare i conti con una profonda delusione nei confronti di Valentina e Leo, mentre il ragazzo tenterà in ogni modo di riconquistare la sua fiducia. Tra Damiano e Rosa sembra finalmente tornare la serenità, ma il ricordo di Pino potrebbe non essere ancora del tutto archiviato. Intanto Bice continua a soffrire per il comportamento di Sergio e le tensioni tra i due finiranno per coinvolgere sempre di più anche Guido e Mariella, alle prese con una situazione sempre più complicata.

Anticipazioni 10 giugno: Lorenza inganna Diego, Cristina chiude con Leo

Samuel

Cristina sarà costretta a fare i conti con una dolorosa verità: dopo aver scoperto l'inganno di Leo, la ragazza prenderà una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il rapporto dei due ragazzi. In un momento particolarmente difficile, però, troverà un sostegno inaspettato nel padre, da cui si sentirà compresa.

Al Vulcano invece, forte dell'influenza che sembra esercitare su Diego, Lorenza tenterà di ribaltare la situazione a proprio vantaggio, presentandosi come vittima degli sbalzi d'umore di Samuel. Nel frattempo, un' intuizione di Guido si rivelerà decisiva per Sergio, aiutandolo a superare una delicata crisi personale. Una svolta che potrebbe finalmente aprire prospettive più serene e incoraggianti per lui e Bice, sempre più vicini a ritrovare il loro equilibrio.