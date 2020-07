WandaVision adatterà una popolare storyline degli Avengers che coinvolge Visione?

Ancora ipotesi sul futuro dell'MCU che vedono coinvolta la serie tv WandaVision. Secondo nuove anticipazioni (da confermare) lo show in arrivo su Disney+ potrebbe adattare una popolare storyline degli Avengers che coinvolge Visione.

A diffondere i nuovi rumor è l'insider Charles Murphy il quale ha rivelato che WandaVision potrebbe portare sul piccolo schermo l'arco narrativo dei fumetti degli Avengers in cui Wanda viaggia nel mondo nella speranza di riassemblare Visione pezzo dopo pezzo. Alla fine, il suo operato condurrà alla versione di Visione con la pelle di colore bianco, una sorta di versione albina del personaggio. In effetti, quando muore per mano di Thanos dopo che il Titano gli strappa via la Gemma della Mente in Avengers: Infinity War, la pelle di Visione appare di colore chiaro, possibile gancio per la storyline di WandaVision. Ecco cosa ha dichiarato Charles Murphy:

"Sappiamo da tempo che WandaVision sarà ambientato sia in quella che sembra una realtà alterata (dentro la TV) e nel mondo reale in cui compaiono organizzazioni come S.W.O.R.D. (corrispettivo spaziale dello S.H.I.E.L.D.). Pare che una delle sottotrame del mondo reale sarà incentrato su Wanda che cerca di riassemblare Visione dopo che i pezzi che lo compongono sono stati sparsi nel mondo".

Avengers 5: WandaVision influenzerà il film favorendo l'ingresso degli X-Men nell'MCU?

Purtroppo l'arrivo di WandaVision su Disney+ è stato rimandato al 2021, perciò non ci resta che attendere per avere conferma che i rumor di Charles Murphy siano fondati.