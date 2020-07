WandaVision, rimandato al 2021 l'arrivo della serie Marvel su Disney+

WandaVision potrebbe arrivare più tardi del previsto. La serie dei Marvel Studios dovrebbe infatti debuttare non prima di marzo 2021 sulla piattaforma streaming Disney+.

A quanto pare, causa emergenza sanitaria, dovremo aspettare ancora un po' per vedere di nuovo in azione Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Wanda e Visione.

L'Hollywood Reporter ha infatti segnalato WandaVision tra le serie Marvel che arriveranno nel 2021 (primavera, se tutto va bene), assieme a Loki (anche qui in primavera) e Hawkeye.

La notizia, non ancora confermata da Disney, seguirebbe il rinvio della prima serie prodotta dai Marvel Studios e programmata per il debutto su Disney+, The Falcon and The Winter Soldier, che non riuscirà a essere pronta in tempo per agosto, mese precedentemente designato per il lancio.

Per quanto riguarda lo show con Sebastian Stan e Anthony Mackie, le riprese principali non sono ancora terminate, e quindi ci sarebbe ancora da lavorare, considerando anche eventuali reshoot e post-produzione; mentre WandaVision, pur avendo meno strada davanti a sé per poter portare a termine la produzione della prima stagione, sarebbe slittata di rimando da dicembre al prossimo anno.

Al momento in casa Marvel, ci si sta comunque preparando per un più o meno imminente ritorno sui set, in base alle restrizioni e ai protocolli di sicurezza in atto nei rispettivi paesi.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti in merito.