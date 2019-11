WandaVision: la serie tv vedrà il ritorno di un famoso villain dell'MCU?

Alcune voci su WandaVision anticiperebbero il ritorno di un famoso villain Marvel, che potrebbe apparire nella serie tv dedicata a Scarlet Witch e Visione in arrivo prossimamente su Disney+.

Come riportato da We Got This Covered, una nuova voce proviene dall'utente Reddit 4Chan, che afferma di lavorare sulla serie, anticiperebbe il ritorno di Ultron, che potrebbe apparire grazie ad alcune scene eliminate dal film Avengers: Age of Ultron.

Al momento sono solo voci, ma pare sia confermato il fatto che la serie avrà effettivamente luogo dopo gli eventi di Avengers: Endgame, quando Wanda Maximoff, depressa e senza fissa dimora, cerca di adattarsi al nuovo mondo. Una misteriosa donna di nome Agatha le offrirà una mano, creando una dimensione tascabile dove Wanda potrà vivere per sempre felice insieme a Visione e ai suoi due neonati Wiccan e Speed.

Stando a quanto spiegato recentemente dall'insider Jeremy Conrad, nella serie ci saranno proprio i due figli dei protagonisti, che faranno parte di questa sorta di nuova realtà, ma cresceranno in fretta, diventando quindi "reali" ed entrando a far parte del MCU.

Tutti questi succosi dettagli saranno confermati solo all'uscita di WandaVision sulla nuova piattaforma streaming, al momento nessuna fonte ufficiale ha confermato le notizie.

