The Falcon and the Winter Soldier: la prima foto del villain Zemo con indosso la maschera viola

La serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier ci regala la prima foto del villain Zemo, con indosso la tipica maschera viola dei fumetti Marvel.

Dopo i fatti di Avengers: Age of Ultron e dopo la Battaglia di Sokovia, il Barone Zero ha cercato di vendicarsi contro gli Avengers smantellando il team dall'interno. Così ha ucciso Re T'Chaka addossando la colpa a Bucky Barnes. In Captain America: Civil War Zero ha creato un sacco di guai ai nostri eroi, ma alla fine del film il villain interpretato da Daniel Brühl è finito dietro le sbarre.

Lo ritroveremo nella serie tv Marvel The Falcon and the Winter Soldier, che approderà su Disney+ l'anno prossimo. Nel frattempo una nuova foto dello show, attualmente in lavorazione, svela il look di Zemo con indosso la celebre maschera viola.

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

Al momento non sappiamo come e perché Zemo farà la sua comparsa in The Falcon and the Winter Soldier, ma finalmente lo vedremo col look che lo ha reso celebre nei fumetti. Riusciranno Bucky Barnes e Sam Wilson a fermare i loschi piani del Signore del Male? Lo scopriremo prossimamente su Disney+.