WandaVision: un'oscura realtà nel nuovo fan poster Bosslogic della serie Disney+

Dopo il debutto del primo trailer di WandaVision, un nuovo fan poster di Bosslogic mostra i personaggi della serie Disney+ in una versione un po' oscura.

In attesa del suo arrivo su Disney+ alla fine del 2020, arriva tramite Instagram un nuovo fan poster di Bosslogic per WandaVision dal tono leggermente inquietante, che mostra Scarlet Witch in una veste più oscura di quella che abbiamo conosciuto nell'universo cinematografico Marvel.

L'artista digitale BossLogic ha, infatti, condiviso questa nuova rivisitazione del poster di WandaVision, utilizzando la silhouette di Wanda/Scarlet Witch inserendo all'interno la foto ufficiale dei due protagonisti sul divano ma con gli occhi rossi luminosi, che risultano un po' minacciosi. L'artista ha spiegato il suo disegno, raccontando della sua personale teoria: "La mia teoria su WandaVision è quella che vede Wanda bloccata nella sua mente o un caso in cui lei crea una dimensione che pensa sia la realtà, nei diversi episodi mostrerà alcune linee temporali che mostreranno una situazione simile a un multiverso, portandoci a Dr.Strange Multiverse of Madness"

Il poster, seppur nato dalla fantasia dell'artista, potrebbe prevedere qualcosa della trama che vedremo in WandaVision. Mentre il trailer diffuso qualche giorno fa mostrava Wanda e Vision entrambi felici nella loro vita matrimoniale, è probabile che la loro situazione non sia così perfetta come sembra.

Staremo a vedere, al momento la storia che sarà raccontata nella serie tv resta per lo più un mistero, sappiamo solo che lo show unisce lo stile delle sitcom classiche con il Marvel Cinematic Universe e i due protagonisti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany), sono due esseri superpotenti che vivranno le loro vite suburbane ideali, ma inizieranno a sospettare che tutto non è sempre come sembra.