WandaVision: una nuova teoria sull’ambientazione della serie Marvel

È emersa una nuova teoria sul luogo in cui si svolgeranno gli eventi di WandaVision, la miniserie Marvel in arrivo su Disney+. Per ora sappiamo solo che ci saranno parodie di varie sitcom classiche, che in qualche modo la Visione sarà nuovamente tra noi (o almeno così sembra) e che dovrebbero essere coinvolte delle realtà alternative, dato che Wanda Maximoff apparirà anche nel secondo lungometraggio di Doctor Strange, incentrato sul Multiverso. Ebbene, il sito Comic Book Resources ipotizza che possano essere coinvolte anche le Gemme dell'Infinito, malgrado la loro distruzione nel presente del Marvel Cinematic Universe.

Questa teoria trae spunto dai fumetti, dove le Gemme dell'Infinito hanno una sorta di attrazione reciproca (il che potrebbe spiegare perché, nella Fase 1 del MCU, ben tre di esse fossero sulla Terra, e più precisamente a New York). Siccome Wanda è sostanzialmente l'unico residuo rimasto della Gemma della Mente, dalla quale ha avuto i suoi poteri, è possibile che le altre, nel loro attuale stato puramente atomico (o forse in fase di ricostituzione), gravitino verso di lei e influiscano quindi sulla realtà circostante. La stessa Gemma ha creato anche la Visione, e lui ne era il custode prima di morire in Avengers: Infinity War, e qualora parte della sua essenza fosse ancora all'interno di essa ciò potrebbe spiegare la natura frammentaria di ciò che abbiamo visto di WandaVision: per ricostituire in toto il suo amato, Wanda deve attraversare realtà o epoche diverse. L'altra ipotesi è che il tutto abbia luogo all'interno della Gemma dell'Anima, il che però comporterebbe un sacrificio: Wanda sarà disposta a sacrificare la Visione per salvare i propri figli (una clip del trailer suggerisce che lei sia incinta in una delle realtà multiple), o viceversa? Ne sapremo di più a fine anno, e presumibilmente anche nella primavera del 2021, quando uscirà al cinema Doctor Strange in the Multiverse of Madness.