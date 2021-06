WandaVision: niente seconda stagione, parola di Elizabeth Olsen

Una seconda stagione di WandaVision non si farà, come ha confermato la protagonista Elizabeth Olsen, amatissima interprete di Wanda Maximoff/Scarlett Witch.

Una brutta notizia per tutti i fan Marvel che desideravano una seconda stagione di WandaVision, ma purtroppo la protagonista Elizabeth Olsen ha confermato che questa non ci sarà, perché lo show è una serie limitata e quindi non avrà un seguito.

Durante una conversazione con Kaley Cuoco per il format di Variety Actor on Actor, Elizabeth Olsen ha parlato del futuro di WandaVision dopo che la collega le ha chiesto esplicitamente se ci sarà una seconda stagione:

"No. È sicuramente una serie limitata. Voglio dire, ora è così. Non lo so, con Marvel non si può mai dire di no, ma per ora non c'è nient'altro che bolle in pentola".

WandaVision: perché le teorie dei fan erano per lo più prive di senso

La prima stagione di WandaVision, disponibile su Disney+, si è conclusa a marzo lasciando i fan a bocca aperta con un finale aperto, come è solito accadere per molti prodotti Marvel. Ecco perché in molti si aspettano una seconda stagione, ma il futuro di Wanda Maximoff sicuramente si svilupperà in altri modi. Al momento è ancora incerto, infatti non si sa come e dove tornerà una delle eroine più amate dai fan Marvel, divenuta ancora più popolare dopo la serie.

Di sicuro, sappiamo che ritroveremo Elizabeth Olsen in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al cinema nel 2022.