WandaVision, la showrunner commenta l'impazienza dei fan: "Abbiamo tutto il tempo"

Il 15 gennaio i fan Marvel hanno avuto un primo assaggio di WandaVision, la serie tv di Disney+ con protagonisti Paul Bettany ed Elizabeth Olsen, ma aspettare ogni volta una settimana per sapere come prosegue sta diventando una vera sfida per un pubblico ormai abituato al binge-watching, e l'impazienza si fa sentire. Ma la showrunner della serie, Jac Schaeffer, invita a cogliere i lati positivi della release settimanale.

Grazie anche alle piattaforme streaming che ci hanno permesso di gustare stagioni intere in un'unica soluzione, siamo un po' tutti drogati di serie tv ormai, e una volta finito l'episodio, ci prepariamo a consumare subito la prossima dose.

Ma con l'approccio di Disney+ all'uscita dei suoi originali seriali, come The Mandalorian e, per l'appunto, WandaVision, anche se su piattaforma e non su un canale in chiaro, siamo tornati a dover attendere i canonici 7 giorni per sapere come continueranno le vicende dei nostri (super)eroi, e questo si sta rivelando un fattore negativo per parecchi spettatori.

WandaVision, la recensione del quarto episodio: la spiegazione è in un nuovo punto di vista

Recentemente portata all'attenzione del boss della serie, Jac Schaeffer, la showrunner di WandaVision ha così commentato la situazione ai microfoni di The Playlist: "Quando abbiamo iniziato a lavorare allo show, non sapevamo quale sarebbe stato il formato degli episodi. Quindi la questione non era adattarlo con in mente il binge-watching o la release settimanale, ma quanto a lungo avremmo potuto continuare con il genere sitcom, quanto avremmo potuto rivelare del mistero principale, e quanto avremmo ambientato nello spazio del MCU in confronto a ciò che sarebbe stato mostrato tramite quello della sitcom. Questi sono sempre stati i noccioli della questione, e le nostre maggiori preoccupazioni. Ma eravamo tutti uniti nel voler vedere quanto in là potessimo spingerci e se fossimo in grado ddi creare davvero una sitcom con questi personaggi".

E continua poi, aggiungendo: "Con WandaVision, vediamo come riusciamo a sentirci più al sicuro, più a nostro agio, con quello che si potrebbe definire comfort entertainment, come ad esempio le sitcom, che ci avvicinano anche più alle nostre famiglie. Ed è quello che abbiamo cercato di ottenere in questi mesi".

"È interessante vedere come alla fine, stranamente, la cosa riflette la nostra esperienza personale, o almeno la mia. Credo che il pubblico voglia sentirsi bene, voglia ridere e accettare la sfida che gli possono porre i prodotti d'intrattenimento. E anche se c'è parecchia impazienza [per la release settimanale], credo vi si possa trovare anche dei lati positivi in questo 'prolungamento' della storia, visto tutto il tempo che abbiamo a disposizione al momento".

Un nuovo episodio di WandaVision sarà disponibile su Disney+ venerdì prossimo.